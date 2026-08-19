快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

2027棒球12強賽在台北！大巨蛋打10場 螢幕再被嫌「有夠寒酸」

聯合新聞網／ 綜合報導
2027世界12強賽預賽、複賽共10場賽事將在台北大巨蛋舉行，大巨蛋螢幕大小也再度引發討論。圖為2025年中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的資格賽畫面。聯合報系資料照
2027世界12強賽預賽、複賽共10場賽事將在台北大巨蛋舉行，大巨蛋螢幕大小也再度引發討論。圖為2025年中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的資格賽畫面。聯合報系資料照

2027年世界棒球12強賽確定在台北市舉行，預賽、複賽共有10場比賽將在台北大巨蛋登場。隨著國際賽事確定進駐，大巨蛋螢幕太小的問題也再度引發討論，近日有球迷在Threads分享進場視角，直呼中外野主螢幕「有夠寒酸」。

該名網友分享坐在大巨蛋內野觀看比賽的畫面，認為中外野主螢幕與日本大型球場相比不夠寬廣。貼文引發球迷討論，有人拿東京巨蛋等球場的寬幅螢幕比較，直呼「沒有比較沒有傷害」，也有人認為大巨蛋螢幕實際尺寸不算小，問題可能與螢幕比例及設置位置有關。

大巨蛋螢幕太小？遠雄、張育成有不同看法

面對大巨蛋螢幕大小的相關討論，遠雄集團副總經理楊舜欽過去曾表示，大巨蛋主螢幕寬30.72公尺、高17.28公尺，解析度為1920×1080，螢幕面積是全台棒球場最大，左右外野另設11公尺乘6公尺的輔助螢幕。他也指出，部分網路照片受到廣角拍攝影響，可能造成螢幕看起來較小。

曾旅美效力大聯盟的富邦悍將張育成，今年3月談到東京巨蛋與台北大巨蛋的差異時表示：「螢幕比較大，觀眾席也比較少」。東京巨蛋的螢幕與觀眾席配置，也因此經常成為球迷比較兩座球場時討論的項目。

大巨蛋螢幕爭議再起 12強賽事受關注

大巨蛋螢幕爭議並非近期才出現，2023年大巨蛋進行大型測試賽時，球迷就曾針對中外野主螢幕及兩側輔助螢幕的尺寸與位置提出意見。如今隨著2027世界12強確定在台北舉行，10場預賽、複賽賽事將在大巨蛋登場，球場螢幕與觀賽視線也再次受到球迷關注。

圖為2026世界棒球經典賽，東京巨蛋的畫面。聯合報系資料照
圖為2026世界棒球經典賽，東京巨蛋的畫面。聯合報系資料照

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供
2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供
2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供
2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供
2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供
2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

世界棒球12強 大巨蛋

延伸閱讀

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

中職／兄弟9月決戰無限城主題日 霞柱、伊之助「聲優」蒞臨大巨蛋

拚台北新地標！大巨蛋「莫內花園」亮相 SOGO 總經理：絕對不會輸101

300 位女孩搶當小龍女！味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 」如何躍升中職人氣代表？

相關新聞

2027棒球12強賽在台北！大巨蛋打10場 螢幕再被嫌「有夠寒酸」

2027世界棒球12強確定在台北舉行，預賽、複賽10場賽事將在台北大巨蛋登場。大巨蛋螢幕太小爭議再起，球迷拿東京巨蛋比較，張育成也曾談兩座球場差異…

棒球／「費仔」就業金卡即將到手 國發會、運動部將公開頒發

台美混血棒球好手「費仔」費爾柴德就業金卡已獲核准，國發會將與運動部舉行公開儀式共同頒發；運動部將研商放寬資格，以吸引更多運動後勤人才來台。

中職／兄弟9月決戰無限城主題日 霞柱、伊之助「聲優」蒞臨大巨蛋

中信兄弟隊與鬼滅之刃攜手打造的《決戰無限城》主題日，將於9月18日至20日在台北大巨蛋登場，球團今天公布球迷期待的嘉賓陣容，邀請《鬼滅之刃》兩位日本知名聲優，分別是飾演「霞柱」時透無一郎的河西健吾，以及飾演嘴平伊之助的松岡禎丞到場，不僅擔任開球嘉賓，賽前更將帶來現場配音演出，陪伴球迷共同迎接《決戰無限城》的熱血時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。