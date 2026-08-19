2027棒球12強賽在台北！大巨蛋打10場 螢幕再被嫌「有夠寒酸」

2027年世界棒球12強賽確定在台北市舉行，預賽、複賽共有10場比賽將在台北大巨蛋登場。隨著國際賽事確定進駐，大巨蛋螢幕太小的問題也再度引發討論，近日有球迷在Threads分享進場視角，直呼中外野主螢幕「有夠寒酸」。

該名網友分享坐在大巨蛋內野觀看比賽的畫面，認為中外野主螢幕與日本大型球場相比不夠寬廣。貼文引發球迷討論，有人拿東京巨蛋等球場的寬幅螢幕比較，直呼「沒有比較沒有傷害」，也有人認為大巨蛋螢幕實際尺寸不算小，問題可能與螢幕比例及設置位置有關。

大巨蛋螢幕太小？遠雄、張育成有不同看法

面對大巨蛋螢幕大小的相關討論，遠雄集團副總經理楊舜欽過去曾表示，大巨蛋主螢幕寬30.72公尺、高17.28公尺，解析度為1920×1080，螢幕面積是全台棒球場最大，左右外野另設11公尺乘6公尺的輔助螢幕。他也指出，部分網路照片受到廣角拍攝影響，可能造成螢幕看起來較小。

曾旅美效力大聯盟的富邦悍將張育成，今年3月談到東京巨蛋與台北大巨蛋的差異時表示：「螢幕比較大，觀眾席也比較少」。東京巨蛋的螢幕與觀眾席配置，也因此經常成為球迷比較兩座球場時討論的項目。

大巨蛋螢幕爭議再起 12強賽事受關注

大巨蛋螢幕爭議並非近期才出現，2023年大巨蛋進行大型測試賽時，球迷就曾針對中外野主螢幕及兩側輔助螢幕的尺寸與位置提出意見。如今隨著2027世界12強確定在台北舉行，10場預賽、複賽賽事將在大巨蛋登場，球場螢幕與觀賽視線也再次受到球迷關注。

圖為2026世界棒球經典賽，東京巨蛋的畫面。聯合報系資料照

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供

2026世界棒球經典賽，中華隊在東京巨蛋的畫面。照片／讀者提供