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中職／獅隊6局突破黃子鵬 林子豪滿貫砲率隊擊退雄鷹

中央社／ 台北18日電
統一獅林子豪敲出滿砲，最終助隊以完封勝打敗台鋼雄鷹。 統一獅提供
統一獅林子豪敲出滿砲，最終助隊以完封勝打敗台鋼雄鷹。 統一獅提供

中職統一獅隊今天前5局打線受制，第6局突破台鋼雄鷹隊先發投手黃子鵬，包括林子豪滿貫砲在內，攻勢串聯單局攻下7分、奠定勝基，獅隊終場以8比0搶勝。

獅隊連兩週前進台東，上週是主場出賽，本週是客場與雄鷹隊交手，面對雄鷹隊今天先發投手黃子鵬，獅隊前5局15上15下、沒能有打者踏上壘包。

獅隊6局上突破，全紹凱從黃子鵬手中敲出團隊首安，靠著犧牲觸擊攻占得點圈，林祖傑三壘打送回第1分，邱智呈二壘打也帶有打點，張皓崴補上內野安打，朱迦恩敲安送回球隊第3分，潘傑楷選到四壞保送攻占滿壘，也讓黃子鵬僅抓到1個出局數就退場。

雄鷹隊換上投手伍祐城接替登板、沒能止血，被獅隊林子豪一棒敲出滿貫砲，為林子豪個人本季第4轟、也是中職生涯首發滿貫砲，幫助獅隊拉開領先差距，獅隊單局攻下7分、奠定勝基。

獅隊7局上再有攻勢，林祖傑、邱智呈接連安打，2人出局後潘傑楷補上安打，送回球隊第8分。林子豪今天單場4打數敲出1轟，另有1次四壞保送，貢獻4分打點。

獅隊先發投手銳力獅（Denyi Reyes）總計用97球投7局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，近期連4場出賽優質先發，拿下個人本季第5勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

黃子鵬今天前5局表現完美，6局遇到亂流，單局失掉6分、為個人中職生涯首次，總計投5.1局被敲出5支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉6分責失分、承擔敗投。

黃子鵬 林子豪 潘傑楷

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