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中職／桃猿、雄鷹也跟進！本季5隊雙位數完封敗 寫史上首見紀錄
台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天雙雙吞蛋收場，本季都集滿10場完封敗，至此除了味全龍隊（4場）外，其餘5隊都達雙位數完封敗，寫下中職史上首見紀錄。
中職過去單季最多雙位數完封敗球隊為3隊，今年原本已有統一獅（14場）、中信兄弟（11場）、富邦悍將（10場），雄鷹、猿隊賽前都累積9場，至今天猿隊以0：5輸給悍將、雄鷹以0：8輸給獅隊，雙雙跟進「鴨蛋富翁」行列。
若改以投手視角來看，最多完封勝球隊答案不令人意外，就是擁有豪華洋投陣容的龍隊，共有14場團隊完封，雄鷹11場居次，接下來依序為獅隊10場、兄弟9場、猿隊8場、悍將7場。
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