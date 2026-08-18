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中職／桃猿有雙洋砲仍遭完封 悍將8月勝場近3年新高把爐主送給雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投威戈神先發6局無失分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投威戈神先發6局無失分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年沒有在8月向下沉淪，今天以5：0擊敗樂天桃猿隊，加上另一地台鋼雄鷹隊0：8不敵統一獅隊，悍將下半季攀升第5名，把已經連坐23天的爐主位置交給雄鷹。

悍將由薪水很高、出賽很少的威戈神扛起此戰先發，在831大限之前以91球完成6局投球，被敲6安打、無失分。

意外插曲在第二局與梁家榮的打席纏鬥10球，過程中被一壘審楊崇煇以3次牽制或退板都沒抓到跑者出局判投手犯規，范國宸、威戈神都滿頭問號，裁判開會後啟動審視權，確認只有2次，因裁判搞烏龍打斷比賽，悍將教頭後藤光尊也為此上場表達不滿。威戈神隨後讓梁家榮擊出中外野飛球出局，林智平提前離壘，來不及折返，悍將完成雙殺守備。

威戈神第六局兩出局後被威克敲三壘打，再對林智平投出保送，危機時刻讓林子偉擊出內野飛球出局，守住無失分成績單。

猿隊先發投手陳克羿繳出6局失3分（責失2分），悍將首局靠張育成的適時安打先聲奪人，第三局雖錯過滿壘、無人出局的機會，第四局首位打者周佳樂觸身球上壘，推進二壘後，葉子霆補上安打帶有1分打點，范國宸第五局再敲陽春砲。

猿隊雙洋砲打線威克、道威聖此役合計3安打，兩人都有長打，但道威聖第八局的失誤，給了悍將攻城掠地的間隙，讓落後差距在比賽後段繼續擴大。

悍將過去兩年都在8月跌入地獄，2024年4勝17敗、2025年5勝17敗，今年8月目前打下6勝5敗，擺脫下半季墊底，全年戰績則力守第二，領先第三的獅隊2.5場勝差。

富邦悍將隊范國宸第五局敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸第五局敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

桃猿 中職 林智平

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