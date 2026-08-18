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韓職／滿壘K掉金倒永！王彥程先發5局失3分 承擔本季第5敗
效力韓華鷹隊的台灣左投王彥程，叩關第11勝再度失利，今天面對起亞虎隊先發5局被敲失3分，在1：3落後局面退場，韓華未能追平，最終以3：4輸球，承擔本季第5敗。
王彥程此役為休6天再扛先發，投5局共用92球，被敲7安打、失3分，有3次三振、2次保送。
王彥程前兩局都被攻占得點圈力守不失，第三局演出三上三下，最大危機出現在第四局，卡斯楚（Harold Castro）、羅成範、金虎怜連3棒敲安先失1分，兩出局後尹道鉉、朴宰賢安打各帶有1分打點，面對金善彬再投出保送，滿壘局面碰上金倒永，王彥程頂住壓力飆出關鍵三振，避免失血繼續擴大。
起亞先發投手奈爾（James Naile）完成6局失2分優質內容，失分都因全壘打，先是首局首打席崔仁浩開轟，第六局姜白虎再敲陽春砲。
兩隊在比賽後段戰況膠著，金倒永第七局補上陽春砲，韓華七局下也靠佩拉薩（Yonathan Perlaza）的適時安打再追近腳步，也成雙方最終比分差距。
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