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中職／前5局15上15下→第6局核炸 黃子鵬生涯首度單局失6分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊黃子鵬。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊黃子鵬。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊黃子鵬投了5局的完全比賽，卻在第六局「單局爆」，留下的滿壘危機，只用了3球就見證隊友將炸彈引爆，最終先發5.1局狂失6分，寫下本季最慘烈一戰。

雄鷹今天在台東棒球場迎戰統一獅隊，黃子鵬前5局讓獅隊打者15上15下，完全比賽之姿在第六局首位打者全紹凱手中敲破，安打開路後，林祖傑三壘打開張分數，獅隊後續還有邱智呈、張皓崴、朱迦恩連3棒安打，黃子鵬對潘傑楷投出保送形成滿壘，雄鷹決定換人，而伍祐城接手先連投2壞球，下一球就遭林子豪掃出滿貫砲。

黃子鵬的投球內容在天堂、地獄之間瞬間切換，最終留下5.1局被敲5安打、失6分，有6次三振、1次保送，防禦率從賽前的1.83衝到2.22。

黃子鵬過去單局最多失分為5分，共發生3次，最近一次為去年8月28日第二局，此役的第六局也寫下他生涯首度單局丟掉6分。

黃子鵬 中職 潘傑楷

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