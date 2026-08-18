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中職／永田颯太郎中職二軍首場出賽 敲2安有長打

中央社／ 台北18日電
永田颯太郎(左)加盟台鋼雄鷹。 台鋼雄鷹提供
永田颯太郎(左)加盟台鋼雄鷹。 台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊今年選秀第2輪選進具日職資歷的內野手永田颯太郎，被期待成為即戰力，今天中職二軍首場出賽，單場2安、包括1支二壘打；雄鷹隊終場以3比4不敵統一7-ELEVEn獅隊。

25歲的永田颯太郎具有日職樂天金鷲隊資歷，今年投入中職選秀被評估是內野即戰力，雄鷹隊12日在主場澄清湖棒球場替永田颯太郎舉行加盟儀式，公布雙方簽下2.5年合約，今年月薪新台幣20萬元，14日就獲得新註冊。

永田颯太郎今天首度在中職二軍出賽，先發打1棒、守二壘，1局上面對獅隊先發投手郭俊麟，敲出中外野方向安打，2局上敲出三壘方向滾地球出局，5局上則是吞下三振。

永田颯太郎7局上面對獅隊後援投手楊強森敲出右外野方向飛球出局，9局上從李其峰手中敲出二壘安打；今天單場5打數敲出2支安打，跑回2得分。

兩隊8局打完獅隊3比1領先，雄鷹隊9局上靠著曾昱磬安打、一棒2分扳平比數，獅隊9局下潘磊率先敲出安打，林佳緯獲得故意四壞保送，吳柏賢再見安打，幫助獅隊拿下勝利。

中職 澄清湖 郭俊麟

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