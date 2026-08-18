到大巨蛋看比賽前先到「500甜2026甜點派對」　感受最甜蜜的滋味

8月21～23日，大巨蛋將上演中信兄弟與統一7-ELEVEN獅一連三天的大戰，而在觀賞棒球大賽之前，可以到松山文創園區2號倉庫，參加「500甜2026甜點派對」活動，集結30餘間排隊名店與500甜攜手打造展現靈感與創意的舞台。

500甜2026甜點派對活動資訊。圖／500甜提供

預約困難、世界冠軍齊聚！500甜2026甜點派對亮點解析

今年將出攤500甜甜點派對的品牌可謂各具亮點，去年拿下「16甜」的大贏家「YU CHOCOLATIER 畬室巧克力」不僅將推出活動限定的巧克力甜點，還將帶來首屆500甜獲選之2入甜點組合：《金桔茉莉》＋《若水》、《百香》＋《醺紅》。曾勇奪世界義式冰淇淋大賽亞軍的「Double V」義式冰淇淋，現場會販售門市沒有供應的莓果牛奶雪糕以及由開心果加無花果製作的「開心花結果」。

全台擁有最多產區的巧克力專門品牌「土然巧克力TERRA」，將與盤式甜點名店「栗林裏」聯名推出以海苔、柴魚及竹炭粉製作的「黑潮」霜淇淋。在2025世界盃聖誕麵包大賽榮獲冠軍的「某某甜點」除帶來店內經典的達克瓦茲，還有許多僅限現場的限定品項。熱門商品總快速完售的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，招牌水蜜桃大福預計再度掀起搶購風潮。

Double V 限定雪糕。圖／業者提供

預約困難的盤式甜點指標「SEASON Artisan Pâtissier」，將復刻絕版甜點，進而帶來兩款夏季經典組合：美麗的海倫、「感知 Sentir」帕菲。同樣一位難求的「akeruE Dessert」，將帶來多款滋味豐富的豆花：「睡蓮」akeruE signature、「千鳥」櫻花、「石巻」毛豆。首次在500甜出攤的預約制可麗露專門店「- 露·LooL- Canelé pâtisserie」，講究甜點的細節與風味平衡，現場可品嘗到他們最新的獨家口味花生拿鐵布丁。

同樣是首次出席甜點派對的還包含由晶華軒前點心主廚執掌、T+T旗下品牌「三點三」，準備了獨家販售的開心果芝麻麻糬酥皮蛋撻以及楊枝甘露、陳皮奶蓋菊花普洱與港式凍奶茶。即將代表台灣遠征米蘭挑戰世界舞台的主廚陳星緯創立的「星忱甜點」，將驚喜結合台灣鐵觀音茶與義大利經典節慶麵包潘納朵尼（Panettone），打造不同於傳統果乾口味的東方風味。

曾於國慶酒宴中獲選為國宴點心的「菓實日 kué-tsí-lit」，改造台灣重要的傳統米食紅龜粿，使其擁有甜酒釀慕斯的新鮮口感。台北甜點傳奇店「珠寶盒法式點心坊」現場的代表品項則是皇家伯爵，以佛手柑的香氣拉開序幕，層層遞進的是柑橘與巧克力風味，展現如同皇家點心典雅精緻的氛圍。

從策展系西點到國宴級美味，嚴選全台話題名店譜寫夏日甜蜜

台北晶華酒店 DOLCE TACUBO 萊姆香芒霜淇淋。圖／業者提供

以「策展系甜點店」聞名的「Mountain Piece 片山西點」販售兩款融合台灣風土的限定費南雪：鹹蛋黃、蜜香紅茶，將本地特有的野生香料與旬果，包裹進費南雪經典的焦香奶油中。曾赴東京製菓學校主修洋菓子、並在鮨天本主廚天本昇吾下工作的吳俊彥創立的「Kakigori Toshihiko」，以法式手法，企畫出和風版提拉米蘇、復刻台式花生捲冰淇淋及木瓜香蕉Panana三款重點商品。

被網友評為全台最好吃的肉桂捲之一的「Miss V Bakery」，驚喜準備了欲罷不能芋頭派及墨西哥萊姆派。二度獲選總統就職國宴指定使用品牌的「慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano」，以滑嫩乳花取代鮮奶，帶來多款限量口味：南國漫波、夏日漂流與甘芭茶。貓下去全新餐飲品牌「民生早午餐 by 貓下去」，將店內最具代表性的「招牌煎鬆餅」帶來500甜，並為這場甜點盛宴研發了全新的蘋果奶油口味淋醬搭配享用。

脫胎於火鍋界愛馬仕橘色涮涮鍋的品牌「橘色生活 THE ORANGE WAY」，以「剛剛好的甜」為核心，將橘色涮涮屋的經典杏仁豆腐與 M One Cafe 的人氣優格冰淇淋並置呈現。彰化的預約制秘境名店「VNV Pâtisserie et Chocolaterie」，除了店內人氣的西西里蛋糕和2周年紀念禮盒，亦將推出500甜限定口味。「台北晶華酒店」攜手東京米其林一星義大利餐廳TACUBO所打造的甜點品牌「DOLCE TACUBO」，延續對季節食材與風味層次的講究，推出台灣限定 「萊姆香芒」口味，帶給你夏末的沁涼感受。

堂本麵包店／亞森洋果子推出蜂蜜蛋糕。圖／業者提供

此外還有由麵包職人陳撫洸創立的「堂本麵包店／亞森洋果子」將推出 500甜獨家蜂蜜蛋糕優惠、去年榮獲500甜殊榮的「造糕的人」將帶來以超級市場為主題的限定甜點，可爾必思棉花糖豆腐、抹茶餅乾四季豆以及知名的啤酒品牌「臺虎精釀」推出限定甜點系啤酒 『 剛出爐 萊姆派』將飽滿的果香與派皮感一飲而盡；創立於1972年、原名濟安青草行的「老濟安」青草茶推出融合青草茶香氣的限定調酒、以台灣茶為品牌核心的台南酒吧「YU JU SU Taleland樂島」也帶來以北浦 東方美人香檳烏龍 為茶底的限定調酒，榮獲 2026年比利時 iTQi 國際風味評鑑米其林 2 星肯定的「世嵵梅酒」也將參與其中，為民眾消暑解渴。

500甜2026甜點派對門票現正熱賣中，致力為所有熱愛甜點的你，將全台37個話題品牌打包送到面前，無需舟車勞頓，即可一站滿足對療癒的終極想像。

「- 露·LooL- Canelé pâtisserie」＆「三點三」為8/21周五限定、「akeruE Dessert」為8/22周六限定、「SEASON Artisan Pâtissier」為8/23周日限定、「星忱甜點」為8/22-23六日限定，其餘均為三天皆出攤

夢幻陣容再度升級！「500甜 All-Star 全明星套票禮盒限量開賣

500甜推出All-Star全明星禮盒，限量搶購。圖／500甜提供

繼去年引爆熱潮、一票難求的神仙聯名套票禮盒，今年「500甜」盛會再次突破極限，推出更勝以往的「All-Star 全明星套票禮盒」！本次號召全台 5 大殿堂級甜點與烘焙品牌──amamoto bros.、COFE 喫茶咖啡、Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊、Quelques Pâtisseries 某某甜點，以及堂本麵包店（亞森洋果子），聯手打造全台獨家、僅此一檔的頂級甜點陣容。

「All-Star 全明星套票禮盒」包裝精緻，隨盒直接加碼附贈 2 張「500甜點派對」入場門票（單張價值 200 元）。集結全台夢幻陣容，驚喜體驗價僅需 1,099 元！即日起限量發售，售完即止。

另外今年的 「集甜挑戰」全新升級，將甜點市集變成一場充滿樂趣的闖關遊戲。民眾入場後可先至服務台領取「集甜卡」，於活動現場任兩間甜點或飲品品牌完成消費後，再前往指定品牌攤位完成互動任務，即可至服務台參與抽獎。活動共準備超過 2,200 份限量好禮，包括 Feeling18 可可樂章禮盒、午後紅茶、Cheers 氣泡水、SERENE HOUSE 桃金孃香氛禮盒、WHITE MIST 白霧時光耳掛咖啡、拾個月飛天脆可可、三萩茶會甜點，以及《去哪吃 App》限定帆布袋等，透過遊戲互動，讓民眾在品嚐甜點的同時，也能深入認識不同品牌的特色與故事。