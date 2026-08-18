中職／李多慧「再度合體」蔣萬安引怒火！兩派網友吵翻天

味全龍隊韓籍啦啦隊李多慧最近替「潮台北音樂節」活動拍攝宣傳影片，與台北市長蔣萬安同框，不料又引來部分網友不滿。

由於味全龍是台北在地球隊，經常與台北市政府合作，這次市府也找來李多慧，幫市府主辦的「潮台北音樂節」拍攝宣傳影片，不過影片當中出現台北市長蔣萬安，引發關心政治的網友反感。

有部分網友不滿表示，「離市長遠一點賽郎一個」、「看到髒東西」、「慎選合作對象」、「這篇我挺不下去，我挺伯洋」。還有人指責，「你的經紀人真的很有問題！一直在幫你亂接代言跟拍出爭議的影片」。

不過也有部分網友回擊，「我就知道一堆青鳥會來攻擊」、「發個完全沒有政治元素的文也要被青鳥灌」、「一堆崩潰青鳥真是丟盡台灣人的臉」、「多慧就是跟市長宣傳台北相關活動這很棒啊，不管跟哪個市長都很棒，不懂一堆人在敏感什麼」。

事實上，這不是李多慧第一次跟蔣萬安同框，2024年曾一起逛南機場夜市，宣傳「台北夜市打牙祭」。值得一提的是，高雄在地球隊台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊安芝儇，也多次在高雄活動中，和高雄市長陳其邁同框互動，但沒有引發太多不滿聲浪。