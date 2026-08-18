聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李多慧「再度合體」蔣萬安引怒火！兩派網友吵翻天
味全龍隊韓籍啦啦隊李多慧最近替「潮台北音樂節」活動拍攝宣傳影片，與台北市長蔣萬安同框，不料又引來部分網友不滿。
由於味全龍是台北在地球隊，經常與台北市政府合作，這次市府也找來李多慧，幫市府主辦的「潮台北音樂節」拍攝宣傳影片，不過影片當中出現台北市長蔣萬安，引發關心政治的網友反感。
有部分網友不滿表示，「離市長遠一點賽郎一個」、「看到髒東西」、「慎選合作對象」、「這篇我挺不下去，我挺伯洋」。還有人指責，「你的經紀人真的很有問題！一直在幫你亂接代言跟拍出爭議的影片」。
不過也有部分網友回擊，「我就知道一堆青鳥會來攻擊」、「發個完全沒有政治元素的文也要被青鳥灌」、「一堆崩潰青鳥真是丟盡台灣人的臉」、「多慧就是跟市長宣傳台北相關活動這很棒啊，不管跟哪個市長都很棒，不懂一堆人在敏感什麼」。
事實上，這不是李多慧第一次跟蔣萬安同框，2024年曾一起逛南機場夜市，宣傳「台北夜市打牙祭」。值得一提的是，高雄在地球隊台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊安芝儇，也多次在高雄活動中，和高雄市長陳其邁同框互動，但沒有引發太多不滿聲浪。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。