韓職／王彥程願意年薪30萬美元留韓華鷹？韓媒以「定時炸彈」形容處境

韓華鷹隊台灣左投王彥程的去留，近期成為韓職話題。韓媒ManiaReport用「定時炸彈」形容王彥程與韓華鷹之間的微妙關係。

韓職今年啟用亞洲外援制度，現年25歲的王彥程以10萬美元年薪加盟韓華鷹，過去長期在日職樂天金鷲隊二軍的王彥程，扛起先發輪值要角，繳出10勝4敗、防禦率3.43頂級成績。

韓媒ManiaReport提到，對王彥程與韓華來說，最理想的雙贏劇本，就是王彥程走上凱利（Merrill Kelly）的道路。凱利曾在SK飛龍隊效力4年，之後挑戰大聯盟並取得巨大成功，王彥程若能複製這條路線，無疑是相當完美的發展。

不過問題出在於韓華鷹的盤算，韓華鷹可能希望維持正式外籍投手雙王牌，再用亞洲外援制度允許的最高薪合約留下王彥程，藉此組成強大的三人先發陣容。然而王彥程可能會有不同想法，可能希望以正式外籍球員身分簽約。

明年亞洲外援最高年薪大約只有30萬美元左右，與韓職本土主力球員和正式外籍球員相比明顯有落差。韓華鷹或許會沉浸在高CP值的甜頭裡，希望繼續用低薪留下王彥程，但王彥程的生涯價值與市場期待，顯然已遠超亞外制度設定的框架。

報導還提到，韓職有複雜的保留權制度，這項制度可能壓縮球員轉隊空間，讓王彥程未來去向變更加極端。原本看似浪漫又雙贏的合作故事，可能像一顆定時炸彈一樣，隨時因為待遇與身分問題出現裂痕，甚至在季後分道揚鑣。

先前有韓國記者提到，日本職棒軟銀鷹隊和中華職棒球團也對王彥程有興趣。以王彥程今年創下的成績，返台投入中職選秀，拿超過30萬美元的年薪，應該不是難事。