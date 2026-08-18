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棒球／虐翻中國CPB！前悍將左投陳冠勳續戰夏至聯賽首戰丟2分
前富邦悍將隊左投陳冠勳今年轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），在立春聯賽繳出統治級成績，夏至聯賽他續留CPB，昨天初登板4.2局失2分。
現年27歲的陳冠勳立春聯賽效力上海正大龍隊，出賽7場，34.2局投出34次三振，防禦率1.30，每局被上壘率1.11，拿下金手套獎。
夏至聯賽陳冠勳改披上海虎鯨隊戰袍，面對北京正大龍隊，4.2局被敲5支安打，投出4次三振和1次保送，失掉2分，防禦率3.86。
陳冠勳2021年參加中華職棒選秀落選，同年9月與富邦悍將簽自主培訓合約，10月轉正式球員。他一軍生涯總共出賽75場，防禦率4.62，2023年曾入選參加明星賽，但2024年季後就申請任意引退，離開中職賽場。
CPB夏至聯賽有廈門海豚、上海虎鯨、深圳藍襪、長沙旺旺、福州海俠及北京正大龍隊參加，官方網站顯示，福州海俠和深圳藍襪隊球員名單是空的。
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