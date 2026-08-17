中職／陳鏞基連2週回家鄉台東出賽 18日雄鷹派黃子鵬先發

中職統一7-ELEVEn獅隊明天起作客台東棒球場與台鋼雄鷹2連戰，將是43歲老將陳鏞基球員生涯最後一次在家鄉出賽，雄鷹隊明天首戰派出本土投手黃子鵬先發。

獅隊上週11、12日首度以台東為主場與樂天桃猿打2連戰，為陣中43歲老將陳鏞基中職生涯首度在家鄉台東出賽。陳鏞基11日比賽首打席就敲出帶有打點的二壘打，在台東2戰合計7個打數敲出1支安打，貢獻1分打點。

獅隊明後天再度到台東，但是客場與台鋼雄鷹交手，也是陳鏞基職棒球員生涯最後一次在家鄉台東出賽機會。

陳鏞基前一場出賽15日與富邦悍將交手打擊有不錯表現，總計4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，本季第2度奪下單場MVP，也盼好手感延續。

獅隊明天派出洋投銳力獅（Denyi Reyes）先發，銳力獅近期3場出賽都是優質先發，本季一軍與雄鷹隊2場先發交手，戰績1勝1敗，對戰防禦率4.09，曾被劉時豪敲出全壘打，11日首度在台東棒球場先發出賽，6局失2分、無關勝敗，明天再度於台東先發出賽，力拚個人本季第5勝。

雄鷹隊派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬前一場先發出賽為11日與味全龍隊交手，投8局僅被敲出3支安打，失掉1分責失分，好表現無關勝敗，近期連4場出賽都是優質先發。

黃子鵬本季對獅隊2場先發，戰績1敗，對戰防禦率3.95，生涯曾在台東棒球場有3場先發出賽，戰績1勝，在台東棒球場出賽防禦率1.13，明天比賽力拚個人本季第6勝。