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中職／富邦悍將Thank You日籍投手阿部雄大 返日延續球季
日籍投手阿部雄大今年加入富邦悍將，在二軍表現優異並於5月升上一軍，初先發展現壓制力為悍將拿下勝利，一軍出賽10場繳出5場優質先發拿下3勝、投出41次奪三振的成績。
8月悍將因洋將陣容異動，將阿部雄大註銷一軍登錄，在註銷登錄後阿部雄大也和球隊提出提前離隊之想法，球團充分與阿部溝通及討論，悍將球團同意提前中止合約，阿部雄大將先回到日本延續球季。悍將球團祝福阿部雄大有更好的發展，也期待未來能有繼續合作的機會，一同再為悍將拿下勝利！
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