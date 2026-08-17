棒球／42年前洛杉磯奧運老國手亮相 林華韋對新一代國手有話說

攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽門票的兩大國際賽，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市進行，1984年洛杉磯奧運銅牌多名國手今天出席記者會，喚起不少老球迷的回憶，中華棒球協會副理事長林華韋說：「希望有機會再去現場看球。」

42年前的奧運棒球賽還是表演賽，中華隊在銅牌戰擊敗宣銅烈領軍的南韓隊，在道奇球場奪下台灣棒球史上重要獎牌；林華韋表示，對當年奧運「有感情在裡面」，老國手仍會固定聚會，希望新生代中華隊能夠打進後年奧運。

1984年奧運國手包括教練高英傑，球員林華韋、郭泰源、趙士強、楊清瓏、曾智偵、吳俊達，今天一起出席記者會，成為現場焦點。

林華韋代表老國手發言，他表示，當年穿上中華隊球衣全力奮戰，對奧運有特別感情，現在台灣不一樣了，能在世界12強賽奪下冠軍，絕對有實力在最高殿堂和各國較量。

林華韋指出，相信新一代中華隊可取得奧運資格，前進洛杉磯參賽，「我要以過來人的身分說一句話，你們絕對要相信自己有能力在奧運一較長短。」