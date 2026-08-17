聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／42年前洛杉磯奧運老國手亮相 林華韋對新一代國手有話說
攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽門票的兩大國際賽，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市進行，1984年洛杉磯奧運銅牌多名國手今天出席記者會，喚起不少老球迷的回憶，中華棒球協會副理事長林華韋說：「希望有機會再去現場看球。」
42年前的奧運棒球賽還是表演賽，中華隊在銅牌戰擊敗宣銅烈領軍的南韓隊，在道奇球場奪下台灣棒球史上重要獎牌；林華韋表示，對當年奧運「有感情在裡面」，老國手仍會固定聚會，希望新生代中華隊能夠打進後年奧運。
1984年奧運國手包括教練高英傑，球員林華韋、郭泰源、趙士強、楊清瓏、曾智偵、吳俊達，今天一起出席記者會，成為現場焦點。
林華韋代表老國手發言，他表示，當年穿上中華隊球衣全力奮戰，對奧運有特別感情，現在台灣不一樣了，能在世界12強賽奪下冠軍，絕對有實力在最高殿堂和各國較量。
林華韋指出，相信新一代中華隊可取得奧運資格，前進洛杉磯參賽，「我要以過來人的身分說一句話，你們絕對要相信自己有能力在奧運一較長短。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。