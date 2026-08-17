快訊

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／42年前洛杉磯奧運老國手亮相 林華韋對新一代國手有話說

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華棒球協會理事長辜仲諒（右四）和1984年洛杉磯奧運棒球賽銅牌國手合照。記者曾吉松／攝影
中華棒球協會理事長辜仲諒（右四）和1984年洛杉磯奧運棒球賽銅牌國手合照。記者曾吉松／攝影

攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽門票的兩大國際賽，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市進行，1984年洛杉磯奧運銅牌多名國手今天出席記者會，喚起不少老球迷的回憶，中華棒球協會副理事長林華韋說：「希望有機會再去現場看球。」

42年前的奧運棒球賽還是表演賽，中華隊在銅牌戰擊敗宣銅烈領軍的南韓隊，在道奇球場奪下台灣棒球史上重要獎牌；林華韋表示，對當年奧運「有感情在裡面」，老國手仍會固定聚會，希望新生代中華隊能夠打進後年奧運。

1984年奧運國手包括教練高英傑，球員林華韋、郭泰源、趙士強、楊清瓏、曾智偵、吳俊達，今天一起出席記者會，成為現場焦點。

林華韋代表老國手發言，他表示，當年穿上中華隊球衣全力奮戰，對奧運有特別感情，現在台灣不一樣了，能在世界12強賽奪下冠軍，絕對有實力在最高殿堂和各國較量。

林華韋指出，相信新一代中華隊可取得奧運資格，前進洛杉磯參賽，「我要以過來人的身分說一句話，你們絕對要相信自己有能力在奧運一較長短。」

林華韋 洛杉磯 奧運

延伸閱讀

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

棒球／中華隊12強賽若進奧運 棒協證實6搶1資格賽仍在北市

12強、奧運資格賽在北市　蔣萬安：讓台北大巨蛋變世界大巨蛋

12強、奧運資格賽在北市 蔣萬安：讓台北大巨蛋變世界大巨蛋

相關新聞

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會（WBSC）副會長辜仲諒說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」

MLB／挽救生涯的TJ手術 從黃平洋到「不死鳥」數十名台灣選手走過重建路

大聯盟傳奇左投湯米約翰享壽83歲辭世；他1974年接受首例TJ手術，影響投手生涯，也讓黃平洋、郭泓志等數十名台灣球員走過韌帶重建路。

棒球／42年前洛杉磯奧運老國手亮相 林華韋對新一代國手有話說

攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽門票的兩大國際賽，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市進行，1984年洛杉磯奧運銅牌多名國手今天出席記者會，喚起不少老球迷的回憶，中華棒球協會副理事長林華韋說：「希望有機會再去現場看球。」

棒球／中華隊12強賽若進奧運 棒協證實6搶1資格賽仍在北市

中華棒球協會獲得明年世界12強賽預賽、複賽，以及後年奧運最終資格賽主辦權，都將在台北市進行比賽，今天舉行兩大國際賽舉辦權發布記者會，棒協秘書長林宗成表示，中華隊若在12強賽就取得後年洛杉磯奧運參賽權，奧運資格賽仍會在北市進行，這是和世界棒壘球總會談好的條件。

中職／兄弟重砲許基宏動刀修復右膝半月板 手術成功IG報平安

中信兄弟主砲許基宏因右膝半月板破損接受關節鏡修復手術，17日透過IG報平安，表示手術順利，將積極復健盼重返球場。

中職／陳鏞基生涯最終台東場賽事 獅隊雄鷹合作送紀念明信片

中職統一7-ELEVEn獅隊本週客場到台東與台鋼雄鷹交手，也是43歲老將陳鏞基職棒球員生涯最後一次台東場出賽，19日獅隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。