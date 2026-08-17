快訊

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／中華隊12強賽若進奧運 棒協證實6搶1資格賽仍在北市

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左一）出席記者會，希望中華隊可以取得洛杉磯奧運門票。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左一）出席記者會，希望中華隊可以取得洛杉磯奧運門票。記者曾吉松／攝影

中華棒球協會獲得明年世界12強賽預賽、複賽，以及後年奧運最終資格賽主辦權，都將在台北市進行比賽，今天舉行兩大國際賽舉辦權發布記者會，棒協秘書長林宗成表示，中華隊若在12強賽就取得後年洛杉磯奧運參賽權，奧運資格賽仍會在北市進行，這是和世界棒壘球總會談好的條件。

中華隊挑戰奧運門票，明年11月在大巨蛋進行的12強賽將是第一道關卡，8到12日進行預賽，13到15日再打複賽；林宗成表示，12強賽包括熱身賽和正式比賽，除了大巨蛋以外，天母、新莊棒球場也是比賽場地，到時中職球季賽已經結束，安排國際賽沒有問題。

台北市長蔣萬安指出，明年12強賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，棒協證實此事，除了中華隊也有其他國家的賽事，林宗成說：「中華隊比賽會以大巨蛋為主，票房也要考慮一下。」

他表示，大巨蛋、天母、新莊進行12強賽是確定的事，如果中華隊確定提前晉級奧運，奧運資格賽也會在台灣開打，畢竟6搶1也很好看。

台北市長蔣萬安（左三）出席記者會，希望中華隊可以取得洛杉磯奧運門票。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左三）出席記者會，希望中華隊可以取得洛杉磯奧運門票。記者曾吉松／攝影

奧運 棒協 中華隊

延伸閱讀

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

12強、奧運資格賽在北市 蔣萬安：讓台北大巨蛋變世界大巨蛋

排球／U17世錦賽中華女排不敵中國 第4名作收無緣創隊史最佳

亞洲少棒／彭宇睿完投賞中國10K 中華隊晉冠軍戰

相關新聞

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會（WBSC）副會長辜仲諒說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」

MLB／挽救生涯的TJ手術 從黃平洋到「不死鳥」數十名台灣選手走過重建路

大聯盟傳奇左投湯米約翰享壽83歲辭世；他1974年接受首例TJ手術，影響投手生涯，也讓黃平洋、郭泓志等數十名台灣球員走過韌帶重建路。

棒球／42年前洛杉磯奧運老國手亮相 林華韋對新一代國手有話說

攸關2028年洛杉磯奧運棒球賽門票的兩大國際賽，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市進行，1984年洛杉磯奧運銅牌多名國手今天出席記者會，喚起不少老球迷的回憶，中華棒球協會副理事長林華韋說：「希望有機會再去現場看球。」

棒球／中華隊12強賽若進奧運 棒協證實6搶1資格賽仍在北市

中華棒球協會獲得明年世界12強賽預賽、複賽，以及後年奧運最終資格賽主辦權，都將在台北市進行比賽，今天舉行兩大國際賽舉辦權發布記者會，棒協秘書長林宗成表示，中華隊若在12強賽就取得後年洛杉磯奧運參賽權，奧運資格賽仍會在北市進行，這是和世界棒壘球總會談好的條件。

中職／兄弟重砲許基宏動刀修復右膝半月板 手術成功IG報平安

中信兄弟主砲許基宏因右膝半月板破損接受關節鏡修復手術，17日透過IG報平安，表示手術順利，將積極復健盼重返球場。

中職／陳鏞基生涯最終台東場賽事 獅隊雄鷹合作送紀念明信片

中職統一7-ELEVEn獅隊本週客場到台東與台鋼雄鷹交手，也是43歲老將陳鏞基職棒球員生涯最後一次台東場出賽，19日獅隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。