棒球／中華隊12強賽若進奧運 棒協證實6搶1資格賽仍在北市

中華棒球協會獲得明年世界12強賽預賽、複賽，以及後年奧運最終資格賽主辦權，都將在台北市進行比賽，今天舉行兩大國際賽舉辦權發布記者會，棒協秘書長林宗成表示，中華隊若在12強賽就取得後年洛杉磯奧運參賽權，奧運資格賽仍會在北市進行，這是和世界棒壘球總會談好的條件。

中華隊挑戰奧運門票，明年11月在大巨蛋進行的12強賽將是第一道關卡，8到12日進行預賽，13到15日再打複賽；林宗成表示，12強賽包括熱身賽和正式比賽，除了大巨蛋以外，天母、新莊棒球場也是比賽場地，到時中職球季賽已經結束，安排國際賽沒有問題。

台北市長蔣萬安指出，明年12強賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，棒協證實此事，除了中華隊也有其他國家的賽事，林宗成說：「中華隊比賽會以大巨蛋為主，票房也要考慮一下。」

他表示，大巨蛋、天母、新莊進行12強賽是確定的事，如果中華隊確定提前晉級奧運，奧運資格賽也會在台灣開打，畢竟6搶1也很好看。