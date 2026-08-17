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棒球／中華隊挑戰明年12強賽 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
1984年洛杉磯奧運棒球賽國手在記者會亮相。記者藍宗標／攝影
1984年洛杉磯奧運棒球賽國手在記者會亮相。記者藍宗標／攝影

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會（WBSC）副會長辜仲諒說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」

中華棒球協會今天舉行兩項國際賽舉辦權的記者會，即將卸任理事長的辜仲諒表示，中華隊在2024年12強賽奪冠，今年世界棒球經典賽卻有很大落差，主要是台灣當初舉辦12強賽，在職棒賽季結束後進行，經典賽卻是季前，「不是台灣弱，而是時間不對，我們實力很強。」

台北市長蔣萬安受邀出席記者會，他表示，中華隊在上屆12強賽一路過關斬將，振奮全國人心，這次在各方努力下，兩大頂級賽事都將在國內進行，這對台灣棒球和北市都具有指標意義。

蔣萬安指出，明年世界12強賽預、複賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，中華隊在熟悉的場地出賽，擁有主場優勢，以及全國向心力，全力爭取最佳成績，希望可以取得洛杉磯奧運門票。

蔣萬安 中華隊 棒球

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