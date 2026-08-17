中職／兄弟重砲許基宏動刀修復右膝半月板 手術成功IG報平安

中信兄弟主砲許基宏接受右膝關節鏡半月板修復手術，今天（17日）中午他在個人IG報平安，表示手術已經順利完成，「接下來會好好治療復健，把身體照顧好，期望健康的回到球場繼續跟著大家一起打拼」。

中信兄弟在8月8日公布傷兵動態，指出老將張志豪已完成手腕鉤狀骨手術，許基宏則在今年上半季尾聲受到右膝半月板破損影響，打擊與跑壘時經常需要忍痛上陣。為確保個人職棒生涯永續發展，並能在未來賽季展現完整發揮，在經由主治醫師、教練團與防護團隊的共同評估，決議進行右膝關節鏡半月板修復手術，根除長期困擾的膝部問題。

今天中午許基宏在IG發文放上自己動刀後的照片並寫下「跌倒了，就再爬起來就好。」他也向大家報平安、感謝醫師、各位醫療人員的協助，「百忙之中安排手術跟病房，真的很感謝大家的幫忙，才能一切順利」。

許基宏也提到，「還要感謝照顧我與關心我的大家，接下來會好好治療復健，把身體照顧好，期望健康的回到球場，繼續跟著大家一起打拼」。