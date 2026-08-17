MLB／挽救生涯的TJ手術 從黃平洋到「不死鳥」數十名台灣選手走過重建路

大聯盟傳奇左投湯米約翰（Tommy John）於美國時間周六逝世，享壽83歲，他征戰大聯盟26個球季、累積4710.1局投球，生涯成就已足以名留棒球史，更重要的是，他在1974年成為史上第一位接受日後以自己名字命名的「Tommy John手術（TJ手術）」球員。52年來，這項手術拯救無數投手生涯，也深深影響台灣棒球，從黃平洋、郭泓志到近年活躍於中職與旅外舞台的投手，都曾走過漫長的韌帶重建之路。

約翰原本就是大聯盟長青投手代表，1974年效力洛杉磯道奇期間因左手肘韌帶受傷，接受骨科名醫喬布（Frank Jobe）首度進行的尺側副韌帶重建手術。當時沒有人知道這場手術能否讓職業投手重返賽場，但約翰不僅成功復出，術後更繼續投了超過10年，甚至比手術前累積更多勝投、先發場次與投球局數。

這項手術後來逐漸成為現代棒球投手面對手肘韌帶重傷的重要治療方式，也讓曾被視為「投手末日」的傷勢，多了一條重返投手丘的道路。台灣棒球同樣留下不少TJ手術案例，其中最早的代表人物之一，就是味全龍傳奇投手「金臂人」黃平洋。

黃平洋作為中職早期最具代表性的本土王牌，長期高負荷投球也讓手臂逐漸出現問題。1994年因手臂不適提前結束球季，隔年復出後僅投1場便再度因疼痛退場，在台灣接受多次治療仍未改善，最終赴美尋求進一步治療。

黃平洋。資料照

1995年5月，黃平洋赴美接受TJ手術，利用左手肌腱重建右手肘受損韌帶。當年這項手術在台灣仍相當陌生，黃平洋也曾形容自己抱著近乎「死馬當活馬醫」的心態接受手術。經歷漫長復健後，他在1996年重新登板，隔年轉戰台灣大聯盟，之後又延續職業生涯多年，成為台灣投手接受韌帶重建後成功回到賽場的先例。

提到台灣棒球最具代表性的TJ手術復出故事，則不能不提及「不死鳥」郭泓志。1999年與道奇簽約的他，隔年初登板便展現接近158公里的驚人球速，但旅美生涯才剛起步便遭遇左手肘韌帶傷勢，由當時曾替約翰本人進行手術的喬布操刀，接受第一次TJ手術。

沒想到郭泓志2002年接受手肘組織清除手術後，隔年又因韌帶組織纖維化，再度接受TJ手術。短短數年間兩度進行韌帶重建，加上職業生涯期間還歷經其他肩、肘傷勢與手術，也讓他獲得「不死鳥」的稱號。

曹錦輝。資料照

第二次TJ手術通常意味著更長的復健期與更高的回歸難度，但郭泓志仍一步步克服傷勢，2005年終於登上大聯盟，隔年拿下生涯首勝，2010年更繳出代表作，成為台灣史上首位入選大聯盟明星賽的球員。

除了黃平洋與郭泓志，過去數十年也有不少台灣球員曾接受TJ手術。旅美球員包括曹錦輝、林旺億、黃緯晟、羅華韋、羅嘉仁、江少慶、李振昌、倪福德、王維中、吉力吉撈．鞏冠、黃暐傑、林張子俊與今年6月底動刀的林維恩，其中郭泓志更曾兩度接受手術；日本職棒方面，陳偉殷與陳冠宇有過相同經驗。

中華職棒至今37個賽季，累計更有至少45名台灣球員接受過TJ手術，當中不乏目前仍在職棒舞台奮戰的徐若熙、鄭浩均、林詩翔、張肇元、張志豪、游霆威等人。