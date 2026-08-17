中職／陳鏞基生涯最終台東場賽事 獅隊雄鷹合作送紀念明信片

中職統一7-ELEVEn獅隊本週客場到台東與台鋼雄鷹交手，也是43歲老將陳鏞基職棒球員生涯最後一次台東場出賽，19日獅隊與雄鷹合作推出「回家的路」紀念明信片贈予進場內野球迷。

43歲陳鏞基今年季後將結束職棒球員生涯，獅隊安排引退系列活動「鏞不止步」，首部曲在11、12日回到陳鏞基故鄉台東，也是陳鏞基16年中職生涯首度在台東出賽；本週18、19日獅隊將再度到台東，擔任客隊與台鋼雄鷹隊打2連戰。

獅隊今天發布新聞稿表示，從台東出發，陳鏞基一路走過青少棒、成棒、國家隊及旅外生涯，最後回到台灣、披上獅隊戰袍，一路走來，前往許多城市、站上不同球場，但台東始終是故事開始的地方。

為紀念這趟別具意義的返鄉旅程，19日獅隊與台鋼雄鷹合作，特別準備「回家的路」紀念明信片，贈送給當日進場內野球迷，希望將這段屬於陳鏞基、屬於台東，也屬於所有陪伴他的球迷共同記憶珍藏下來。

陳鏞基「回家的路」紀念明信片。圖台鋼雄鷹提供

在19日賽事結束後，獅隊與台鋼雄鷹也將安排陳鏞基留在球場，親自向台東的家人、朋友以及所有一路陪伴他的球迷說聲謝謝。

獅隊領隊蘇泰安感謝台鋼雄鷹球團的協助與支援，讓陳鏞基在職業選手生涯最後一年，能夠回到自己的故鄉台東最終戰完成這段別具意義的旅程。

蘇泰安表示，這分情誼不只是球團之間的合作，更是對一名資深球員生涯的尊重與祝福，也因為有台鋼雄鷹的成全，才能讓陳鏞基在家鄉球迷面前留下這麼珍貴的回憶，也期待未來兩支南部球隊能持續攜手，為南台灣棒球帶來更多精彩與感動。

陳鏞基引退台東系列賽第二天，賽前由他母校泰源國中學弟們進行表演。圖／統一獅提供