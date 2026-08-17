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LLB次青少棒／中華小將纏鬥10局落敗獲亞軍 總統、副總統頒贈賀電

中央社／ 16日專電
由桃園市新明國中青少棒隊組成的台灣代表隊，在「世界次青少棒錦標賽」總決賽獲得亞軍。圖新明國中提供 中央通訊社
由桃園市新明國中青少棒隊組成的台灣代表隊，在「世界次青少棒錦標賽」總決賽獲得亞軍。圖新明國中提供 中央通訊社

由桃園市新明國中青少棒隊組成的台灣代表隊，今天在美國密西根州舉行的「世界次青少棒錦標賽」總決賽獲得亞軍，總統賴清德及副總統蕭美琴頒贈賀電，恭賀小將為國爭光的精彩表現。

世界少棒聯盟（LLB）主辦的2026「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽，美東時間16日中午在密西根州泰勒市（Taylor）開打。代表台灣的桃園市新明國中青少棒隊與美國組冠軍的加州隊激戰，比數曾3度追平，纏鬥至第10局，最終以3比6落敗，贏得亞軍及國際組冠軍。

賴總統與蕭副總統拍發賀電恭賀台灣小將為國爭光，駐芝加哥辦事處長類延峰代表頒贈。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，賽事期間，數百名密西根台僑在球場揮舞中華民國國旗，熱情支持選手，為青少棒隊吶喊加油。

類延峰代表外交部長林佳龍為選手慶功，致贈加菜金，慰勞全隊職員、家長及接待僑胞，芝加哥僑教中心主任雷棋出席感謝選手的努力及僑界支持。

桃園市新明國中代表隊已8度參賽，5次獲冠軍，實力穩定，陣容堅強，是台灣隊在賽事奪冠最多的常勝軍。

錦標賽期間11日為美國職棒大聯盟底特律老虎隊台灣日活動，全體隊職員及家長，由校長李孟憲陪同前往觀賽，並參加老虎隊台灣選手李灝宇見面會，見習世界棒球最高殿堂頂尖表現。

青少棒錦標賽 蕭美琴 冠軍

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