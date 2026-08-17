聽新聞
0:00 / 0:00
LLB次青少棒／中華小將纏鬥10局落敗獲亞軍 總統、副總統頒贈賀電
由桃園市新明國中青少棒隊組成的台灣代表隊，今天在美國密西根州舉行的「世界次青少棒錦標賽」總決賽獲得亞軍，總統賴清德及副總統蕭美琴頒贈賀電，恭賀小將為國爭光的精彩表現。
世界少棒聯盟（LLB）主辦的2026「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽，美東時間16日中午在密西根州泰勒市（Taylor）開打。代表台灣的桃園市新明國中青少棒隊與美國組冠軍的加州隊激戰，比數曾3度追平，纏鬥至第10局，最終以3比6落敗，贏得亞軍及國際組冠軍。
賴總統與蕭副總統拍發賀電恭賀台灣小將為國爭光，駐芝加哥辦事處長類延峰代表頒贈。
駐芝加哥辦事處新聞稿指出，賽事期間，數百名密西根台僑在球場揮舞中華民國國旗，熱情支持選手，為青少棒隊吶喊加油。
類延峰代表外交部長林佳龍為選手慶功，致贈加菜金，慰勞全隊職員、家長及接待僑胞，芝加哥僑教中心主任雷棋出席感謝選手的努力及僑界支持。
桃園市新明國中代表隊已8度參賽，5次獲冠軍，實力穩定，陣容堅強，是台灣隊在賽事奪冠最多的常勝軍。
錦標賽期間11日為美國職棒大聯盟底特律老虎隊台灣日活動，全體隊職員及家長，由校長李孟憲陪同前往觀賽，並參加老虎隊台灣選手李灝宇見面會，見習世界棒球最高殿堂頂尖表現。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。