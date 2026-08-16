日職／讀賣巨人舉辦引退儀式 陽岱鋼感謝球迷：非常幸福

宣布今年球季結束引退的旅日39歲好手陽岱鋼，前東家讀賣巨人隊今天為他舉行引退儀式，陽岱鋼致詞時回顧巨人隊時期，很感謝球迷的支持，「陽岱鋼，非常幸福。」

現效力Oisix新潟天鵝之皇隊的陽岱鋼，今天對上讀賣巨人隊二軍先發第6棒、指定打擊，在最後1打席敲出安打，現場球迷報以掌聲。賽後引退儀式，巨人隊代理總教練橋上秀樹驚喜現身，帶領一軍前往名古屋巨蛋作客的他特別趕回東京，為陽岱鋼獻上花束。

日本媒體「體育報知」報導，陽岱鋼在致詞時表示，非常感謝巨人球團為自己準備這麼棒的舞台，「我在巨人隊待了5年，雖然沒有留下什麼亮眼成績，但非常感謝球迷們一直以來的熱情支持，讓我能全力以赴走完這5年。」

對於巨人隊的總教練、教練、隊友以及社長，陽岱鋼心中也是滿滿感謝，接下來要好好思考自己的第二人生，「最後，我想說，陽岱鋼，真的非常幸福。這一切果然都是多虧了大家。」最後兩隊球員將陽岱鋼高高拋向天空，結束這場感人儀式。

陽岱鋼日職生涯從2005年選秀獲得北海道日本火腿鬥士隊指名開啟，2017年以自由球員身分加入巨人隊，效力5年後，在2022年轉戰美國獨立聯盟，到2024年重返日本加盟日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊。