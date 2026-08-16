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中職／悍將雙轟打退獅隊 江國豪5局6K睽違6年對獅奪勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將張育成敲本季第14轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲本季第14轟。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊昨天在台南亞太棒球場慘遭統一獅隊狙擊，今天找回火力還以顏色，全場敲出15支安打，包括王苡丞、張育成的2發全壘打，先發打線全員安打，終場悍將以8：2打下勝利；本土投手江國豪先發5局失1分、送6K，拿下勝投、終止對戰獅隊9連敗。

獅隊今天推出20歲小將張宥謙先發，悍將打線在3局上率先突破，開路先鋒童堉誠敲出安打，再靠隊友推進上二壘，林澤彬生涯首度擔任先發第3棒，在2出局後補上右外野安打替球隊首開紀錄，也延續個人連續12場安打。

4局上董子恩獲保送上壘， 王苡丞接著轟出右外野2分全壘打，個人本季第5轟出爐，之後新秀捕手盧柏華敲生涯首安延續攻勢，帶動悍將攻進3分大局，拉開4：0領先。

江國豪前2局僅被敲1安、送出4次三振，包括在2局下對獅隊打者連飆3K。3局下雖在2出局後連投2次保送，仍用三振化解危機。投到5局下面臨一、三壘有人的危機，讓張皓崴擊出游擊滾地球，雙殺不成失掉1分，仍以好投撐住場面，投完5局退場休息。

悍將打線在7局上還有攻勢，董子恩敲出二壘打、王苡丞獲保送上壘，范國宸擊出中外野飛球，董子恩推進上三壘後，還掌握對方守備回傳的時機，趁勢跑回本壘攻下第5分。

8局上悍將再靠張育成轟出3分全壘打一棒拉開差距，本季第14轟追上台鋼雄鷹魔鷹並列聯盟全壘打王。獅隊在8局下雖有林子豪從林栚呈手中敲出本季第3轟、陽春砲，但沒能影響戰局。

悍將全場掃出15支安打，比獅隊多一倍，童堉誠、董子恩都繳出3安猛打賞表現；王苡丞轟出拉開比數的2分砲，拿下單場MVP。

江國豪相隔超過2個月重回一軍出賽，本季第5度先發上陣，主投5局用90球，僅被敲3安，但有4次四壞球保送，送出6次三振，失1分，拿下本季第2勝，總算終止對戰獅隊9連敗，繼2020年7月2日後再對獅隊奪勝投。

獅隊張宥謙本季第4場登板，前兩戰至少都能投滿5局，但今天控球狀況不盡理想，僅投3.1局，被揮出5支安打（1轟），有2次保送，失4分，承擔敗投。 

富邦悍將隊江國豪5局失1分送6K好投，終止對戰獅隊9連敗。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊江國豪5局失1分送6K好投，終止對戰獅隊9連敗。圖／富邦悍將提供

富邦悍將王苡丞敲本季第5轟，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王苡丞敲本季第5轟，拿下單場MVP。圖／富邦悍將提供

江國豪 中職 王苡丞

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