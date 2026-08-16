中職／龍隊三呎線判決提挑戰 曾總也好奇：當下會在每個play上爭取

樂天桃猿隊今天以5：1擊敗味全龍隊，三呎線能否挑戰之謎，再度於第三局掀起討論，就連猿隊教頭曾豪駒也一度上場了解。

此役三局下，陳子豪打向一壘側的滾地球，為了閃避觸殺，跑出三呎線外被判出局，龍隊提出挑戰引起各界好奇，曾豪駒也為此上場了解狀況。

曾豪駒表示，當下一壘審做出離開三呎線判決，以舊規則來說是沒辦法挑戰，所以當下去問裁判，「三呎線為什麼可以看？」他說事情過了就過了，但當下當然會在每個play上去爭取、了解狀況。

三呎線能否挑戰之謎在去年台灣大賽也曾掀起討論，當時聯盟回應：「三呎線是可以挑戰的」；根據聯盟規章第45條「即時重播輔助判決」中詳述7個項目不可挑戰，包括好壞球、是否揮棒（觸身球與擦棒球審視除外）、投手犯規（是否退離投手板除外）、內野飛球、壘包前滾地球界內或界外、妨礙守備（6項除外）、妨礙跑壘（本壘衝撞除外），其餘皆可挑戰。