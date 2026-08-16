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中職／「猿」來雙洋砲要這樣用 聯手4安躲過被龍隊橫掃
樂天桃猿隊的雙洋砲，找到「使用說明書」，威克3安打、道威聖也貢獻1支二壘打，猿隊終場以5：1擊敗味全龍隊，避免在3連戰遭到橫掃。
龍隊三局下靠郭天信二壘打、劉俊緯一壘打串連先馳得點，猿隊則在四局上由威克敲安後盜上二壘，林子偉補上適時安打追平。龍隊四局下錯過一出局、滿壘機會，林辰勳打向二壘形成雙殺，兩隊以1：1進入後段戰。
戰線分水嶺出現在第六局，猿隊該局前兩位打者雙洋砲道威聖二壘打、威克一壘打開路，林子偉的安打先攻下超前分，梁家榮續敲安打攻占滿壘，林泓育打到投手丘附近，伍鐸下丘處理卻跌了一大跤，因失誤再奉送分數，龍隊也在此時換上李超接手，避免繼續失血，伍鐸以5.1局被敲9安打、失3分結算。
林子崴也未能完成6局投球，第六局一出局後保送劉基鴻退場，賴胤豪只拿到1個出局數，面對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球，再四壞保送王順和，將滿壘炸彈傳到蘇俊璋手中，林辰勳從0好3壞到吞下三振，第3顆好球因一顆偏低的球被判好球跳腳，龍隊教練陳志偉激動上場比畫，總教練葉君璋也上前與主審溝通。
猿隊守住3：1領先，第九局面對林凱威，進一步擴大優勢，威克的二壘打帶有2分打點，為猿隊的勝利鎖上保險。
談到雙洋砲連線效果，總教練曾豪駒表示，「的確滿有期待感，今天也看到兩個洋砲加成發揮的效果，在最重要的時候可以創造出來。」道威聖剛抵台之初尚未適應，下了一趟二軍後逐漸找到感覺，曾豪駒也說：「上次下二軍之後，包括在節奏感、適應台灣球風，有慢慢抓到自己感覺，希望可以維持下去。」
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