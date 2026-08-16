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中職／台灣女團HUR+獅隊開球 隊長利善榛父親是少棒國手
中職統一獅今天邀請台灣唱跳女團HUR+到場演出及開球，隊長利善榛透露，父親曾是少棒國手，從小看父親打球的她深知棒球選手的辛苦。
今天中華職棒在台南亞太成棒主球場的統一獅與富邦悍將之戰，賽前HUR+全員9人帶來4首歌曲的精彩演出，炒熱現場氛圍。HUR+透過球團新聞稿表示，十分感謝獅隊的邀請。
隊長利善榛負責開球，投球前她分享，父親曾是台灣少棒代表隊，後來到業餘成棒隊合作金庫打球，「小時候常常看爸爸打球，所以也深深知道每一位球員都很努力，能站在球場上是一件很不容易的事，今天能站在這邊開球真的非常榮幸。」
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