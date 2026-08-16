快訊

趙建銘私帳疑曝光！大奶妹文狂刷「加我LINE」 美女按摩追蹤名單被挖

台中市刑大兩線二副隊長涉酒駕拒測 市警局開鍘拔官

美國期中選舉逼近 過半選民：川普上台後日子更難過

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／6局吵好球帶、7局已經印好 本後龍迷高舉全彩K-Zone

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍迷於本壘後方舉牌。記者余承翰／攝影
味全龍迷於本壘後方舉牌。記者余承翰／攝影

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰台北大巨蛋，龍隊六局下的攻勢中「滿壘計」，林辰勳滿球數情況下面對1顆偏低的球未出棒遭判決好球三振，龍隊陣營情緒激動，內野守備教練陳志偉手比「2」激動抗議，儘管並未釀成大場面，但本壘後方隨後出現球迷高舉全彩列印K-Zone畫面。

猿隊帶著3：1領先進入六局下，先發投手林子崴一出局後保送劉基鴻，猿隊果斷換人。賴胤豪登板只拿到1個出局數，面對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球，再四壞保送王順和，再將兩出局、滿壘炸彈傳到蘇俊璋手中。

龍隊未選擇換下前兩打席已釀成3個出局數的林辰勳，總教練葉君璋在耳提面命後交由他繼續打擊，先連選3壞球，但接下來連3好球未出棒，第2球壓線好球帶，林辰勳面對這球已經轉向主審范元淦露出微妙表情，第3球更低仍然被判好球。

本已打算走上一壘的林辰勳，看到主審拉弓當場跳腳，陳志偉更是激動上場比畫，葉總上前拉住陳志偉，也進一步與主審溝通。

第七局就見本壘後方出現成排球迷高舉列印出來的K-Zone畫面，重現該打席的好壞球落點，舉牌表達對判決的不滿。

中職 林子崴 味全龍

延伸閱讀

中職／林子偉敲出超前比分安打 猿3:1領先龍

中職／滿壘0分vs.滿壘9分！桃猿大潰敗 龍隊4連勝龍頭愈坐愈穩

中職／葉總看鋼龍壞球變多需改善 林柏佑初登板有好評

中職／劉俊緯敲生涯首支再見安 龍隊再登下半季首位

相關新聞

中職／林辰勳以為保送變三振滿壘成空 龍隊教練手比「2」激動抗議

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰台北大巨蛋，龍隊六局下的攻勢中「滿壘計」，林辰勳滿球數情況下面對1顆偏低的球未出棒遭判決好球三振，龍隊陣營情緒激動，內野守備教練陳志偉手比「2」激動抗議。

中職／「猿」來雙洋砲要這樣用 聯手4安躲過被龍隊橫掃

樂天桃猿隊的雙洋砲，找到「使用說明書」，威克3安打、道威聖也貢獻1支二壘打，猿隊終場以5：1擊敗味全龍隊，避免在3連戰遭到橫掃。

日職／孫易磊連兩天登板製造3上3下飆156公里 連5場無失分

日職火腿隊與歐力士隊3連戰最後一場比賽，21歲台灣投手孫易磊連兩天中繼登板，7局下球隊7分領先時上場，用13球製造3上3下，最快球速達156公里，連5戰無失分，最終火腿以13：7打下二連勝。

中職／遭惡球迷私訊辱罵「很爛」 富邦先發魔力藍強勢回擊

富邦悍將昨日在主場遭統一獅大開魯閣，以1：12遭到痛宰，其中先發投手魔力藍繳出主投4.2局失4分的糟糕成績單，最終也只能吞下本季第7敗。對於這位外援的表現網友顯然「有話說」，賽後更出現惡質球迷私訊攻擊魔力藍「很爛」，而他也在個人社群發出限時動態回擊。

中職／龍隊3連戰90045人進場本季第二賣座 只輸悍將G!POP主題日

味全龍隊本周末在台北大巨蛋作東，舉辦「龍星大樂」主題日，3天湧入90045人，為今年第二賣座系列賽，僅次於5月底富邦悍將隊G!POP流行音樂節的10萬6510人。

中職／6局吵好球帶、7局已經印好 本後龍迷高舉全彩K-Zone

味全龍、樂天桃猿隊今天續戰台北大巨蛋，龍隊六局下的攻勢中「滿壘計」，林辰勳滿球數情況下面對1顆偏低的球未出棒遭判決好球三振，龍隊陣營情緒激動，內野守備教練陳志偉手比「2」激動抗議，儘管並未釀成大場面，但本壘後方隨後出現球迷高舉全彩列印K-Zone畫面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。