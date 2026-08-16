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中職／林辰勳以為保送變三振滿壘成空 龍隊教練手比「2」激動抗議
味全龍、樂天桃猿隊今天續戰台北大巨蛋，龍隊六局下的攻勢中「滿壘計」，林辰勳滿球數情況下面對1顆偏低的球未出棒遭判決好球三振，龍隊陣營情緒激動，內野守備教練陳志偉手比「2」激動抗議。
兩軍今天打完前5局戰成1：1，猿隊剛在六局上靠4支安打取得3：1領先，六局下先發投手林子崴一出局後保送劉基鴻，猿隊果斷換人。
賴胤豪登板只拿到1個出局數，面對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球，再四壞保送王順和，再將兩出局、滿壘炸彈傳到蘇俊璋手中。龍隊未選擇換下前兩打席已釀成3個出局數的林辰勳，總教練葉君璋在耳提面命後交由他繼續打擊，先連選3壞球，但接下來連3好球未出棒，第2球壓線好球帶，林辰勳面對這球已經轉向主審范元淦露出微妙表情，第3球更低仍然被判好球。
本已打算走上一壘的林辰勳，看到主審拉弓當場跳腳，陳志偉更是激動上場比畫，葉總上前拉住陳志偉，也進一步與主審溝通，最終並未釀成大場面。
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