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中職／洲際球場賽前下大雨 兄弟雄鷹之戰因雨延至10月4日
中信兄弟隊今天原訂在台中洲際棒球場與台鋼雄鷹隊交手，但賽前現場突然下起大雨，經等待後雨勢仍未停歇，比賽宣布延賽，將移至10月4日17：05於原場地進行補賽。
中信兄弟昨天在延長賽輸球，中斷近期2連勝及對戰雄鷹5連勝；雄鷹則是靠著在延長賽10局上狂攻8分，成功止敗、避免追平隊史最慘7連敗。
今天兄弟原訂由洋投羅戈出馬，對戰雄鷹本土投手陳正毅，力拚下半季勝率爬上5成，但比賽因雨延賽，本周提前收工。下周兄弟將北上前進台北大巨蛋進行客場5連戰；雄鷹則要先前往台東與獅隊進行2連戰。
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