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羽球／世錦賽明印度開打 周天成領銜出賽
2026年羽球世錦賽明天將在印度新德里點燃戰火，首日賽程我國由「一哥」周天成領銜，共4組台將要先上陣。
羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分。中華羽球隊賽史共獲得3銀6銅，銀牌分別是1999年男單陳鋒、2011年女單鄭韶婕和2021年女單戴資穎。
上月底剛在中國公開賽奪冠的小天，以36歲年紀成BWF超級1000分大賽的最年長冠軍，2022年他也曾登世錦賽頒獎台，在東京舉行的賽事打下銅牌。
今年小天名列第6種子，明天首輪64強將碰世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor），這場比賽排在第二球場的第15場，預計台灣時間深夜11點後才會上場。
小天登場前，男單戚又仁和男雙雙胞胎李芳任／李芳至也將在第二球場先後出賽，女雙張淨惠／楊景惇將在第三球場出賽，對手是巴西姊妹檔利馬 （Jaqueline Lima）／大利馬（Samia Lima）。
除小天排上種子，「左手重砲」林俊易列男單12種子，男雙王齊麟／邱相榤列14種子、首輪輪空，李家雙胞胎若過頭關就將和「麟榤配」上演寶島內戰。
女雙洪恩慈／謝沛珊排10種子，林芝昀／許尹鏸列11種子，許雅晴／宋祐媗也排上15種子；混雙葉宏蔚／詹又蓁列第9種子，楊博軒／胡綾芳列第11種子。
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