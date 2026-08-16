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日職／孫易磊連兩天登板製造3上3下飆156公里 連5場無失分

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日職／孫易磊連兩天登板製造3上3下飆156公里 連5場無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊。 圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供
孫易磊。 圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供

日職火腿隊與歐力士隊3連戰最後一場比賽，21歲台灣投手孫易磊連兩天中繼登板，7局下球隊7分領先時上場，用13球製造3上3下，最快球速達156公里，連5戰無失分，最終火腿以13：7打下二連勝。

孫易磊昨天面對歐力士，在第7局球隊3分領先時登板，用14球解決3名打者，送出2次三振，拿下本季第3次中繼成功。

今天火腿隊7局打完已取得9：2的大幅領先，先發投手有原航平主投6局失2分退場後，7局下再由孫易磊登板中繼。歐力士今天雖調整打序，但孫易磊面對和正巧是和昨天同樣的3名打者。

孫易磊今天先用4球三振來田涼斗，接著對上山中稜真，遭纏鬥7球，最後用卡特球製造左外野飛球出局，再讓麥谷祐介擊出一壘滾地球出局，用14球完成任務，連兩場登板投出3上3下，最快球速達156公里，防禦率降至2.45。

孫易磊守住球隊的7分領先，火腿在8局上還持續追加分數，靠今川優馬的2分砲在內，單局多添4分進帳。而8局下火腿牛棚也遇亂流，歐力士單局追回5分，包括來田涼斗的3分砲、單場雙響砲，但最終火腿仍守住勝利。

歐力士先發左投曾谷龍平此戰僅投3.2局，被敲出6支安打（1轟），有3次四死球保送，送出5次三振，失5分，承擔敗投。

孫易磊 日職 歐力士

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