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中職／遭惡球迷私訊辱罵「很爛」 富邦先發魔力藍強勢回擊

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將魔力藍的表現網友「有話說」，賽後更出現惡質球迷私訊攻擊魔力藍，而他也發出限時動態回擊。圖／富邦悍將提供 葉姵妤
富邦悍將魔力藍的表現網友「有話說」，賽後更出現惡質球迷私訊攻擊魔力藍，而他也發出限時動態回擊。圖／富邦悍將提供 葉姵妤

富邦悍將昨日在主場遭統一獅大開魯閣，以1：12遭到痛宰，其中先發投手魔力藍繳出主投4.2局失4分的糟糕成績單，最終也只能吞下本季第7敗。對於這位外援的表現網友顯然「有話說」，賽後更出現惡質球迷私訊攻擊魔力藍「很爛」，而他也在個人社群發出限時動態回擊。

本戰張育成先是敲出適時安打幫助富邦獲得開門紅，但這也是球隊唯一一分，2局下魔力藍就遭遇亂流，被統一獅用連續安打追平。而5局下陳鏞基更是發揮老將價值，用實力打出超前比分，最終魔力藍沒能完成該半局就黯然退場，留下4.2局用91球，挨9安失4分，牛棚接手後也持續放火，最後只能以1：12的懸殊差距輸給獅隊。

對球員場上表現的不滿也延燒至場下，賽後就有球迷私訊魔力藍的個人IG，攻擊魔力藍「你真的很爛，你知道這件事嗎？」、「拜託，我們要打季後賽，不要當個軟蛋，這什麼爛表現。」

對於這些攻擊，魔力藍也強勢回擊，將球迷的私訊截圖發布在IG限時動態外，更在動態中直言：「每個人總是有話要說，來吧，這就是你要的回應」並附上輕蔑挑眉的表情符號。

魔力藍今年邁向效力中職的第6個球季，本季他出賽19場拿下7勝7敗，雖然防禦率3成43、ERA+94略低於聯盟平均水準，但主投107.2局並列與聯盟第6，同時也是富邦吃局數最多的投手，更有望投超越去年的139局，創下生涯新高。

魔力藍IG限動回擊球迷。 截自魔力藍IG
魔力藍IG限動回擊球迷。 截自魔力藍IG

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