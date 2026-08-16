中職／猿隊陣中也有「美美」 賴威誠初登板有緊張但沒那麼緊張

樂天桃猿隊陣中也有一位「美美」，20歲的賴威誠昨天在一軍解鎖初登板，面對味全龍隊投1局無失分，總教練曾豪駒恭喜他「解鎖人生第一次」，賴威誠透露心情沒有想像中緊張，儘管是破3萬人的場合，但他專注到「沒有看到太多觀眾」。

賴威誠來自南英商工，為猿隊2024年選秀第六指名，剛進職棒就因韌帶撕裂休了半年，打PRP治療，從休賽季開始恢復丟球，去年正式展開二軍，他在本月12日收到前進一軍通知，昨天在台北大巨蛋迎接初登板。

賴威誠在第七局球隊2：9落後之際接手投球，先讓李凱威、石翔宇擊出中外野飛球出局，雖被林辰勳敲安，但隨後面對張祐嘉靠一壘方向滾地球抓下第三個出局數，最快球速147公里。

曾豪駒指出，「看得出來還是有些緊張，但是控球上沒有太大落差，恭喜他解鎖人生第一次，後面考驗才要慢慢開始，想辦法把自己最好的展現出來。」

賴威誠則說，內心雖有點緊張，但沒有到那麼緊張，丟起來感覺滿順，賽後也收到隊友、教練說「很好」給予好評。

賴威誠擁有一張俊秀濃顏，一進到猿隊，隊友就給了他「美美」綽號，就是來自他很美的長相，賴威誠笑說：「幾乎每個隊友都這樣叫，被叫一叫也就接受了。」

樂天桃猿隊投手賴威誠。記者陳宛晶／攝影