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中職／下勾投手林柏佑初登板有好評 右腳那一踏掀龍將模仿大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手林柏佑。記者余承翰／攝影
味全龍隊投手林柏佑。記者余承翰／攝影

味全龍隊2023年第六輪選進的下勾投手林柏佑，昨天在台北大巨蛋初登板，獲得總教練葉君璋好評，也給出加強課題。有趣的是，下勾投球動作直接在賽後掀起龍將模仿大賽，林柏佑透露，隊友是看到土痕後，驚訝他的踩踏位置。

林柏佑昨天在九局上生涯初登板，投1局失1分，最快球速130公里，被敲2安都是短程安打，但因雙方比分差距已經拉開，守備員未hold壘包狀況下讓對手進壘，因此丟掉分數。

總教練葉君璋給出好評，「雖然有失分，但那是因為差距比較大，有些不算盜壘、讓對方進壘，在這樣的情況下被得分，但整個過程控制能力算是好的。」葉總點出未來課題，加強變化球，會讓他更有優勢，「慢慢在一軍有更多機會和經驗，他會成為不錯的角色。」

林柏佑8月14日升一軍，隔天就等到初登板機會，他也說原本以為初登板大概會是3、5天後，比自己想像中更快迎來首戰，剛好碰上隊友把比分拉開，因此有了機會，「我覺得比我想像中平靜一點，因為知道自己準備好了，沒有太多擔心。」

味全龍隊投手林柏佑（右）。記者余承翰／攝影
味全龍隊投手林柏佑（右）。記者余承翰／攝影

初登板就是在台北大巨蛋破3萬人的場合，他也感受到震撼，「有聽到外野在喊，內野也在幫我加油，有點起雞皮疙瘩，很少聽到這麼多人幫我加油的感覺。」退場後葉總告訴他「很好」，他也透過新聞看到葉總在媒體面前給出的好評和課題，他指出，自己對滑球算是較有信心，「我覺得主要是變速、伸卡要再好一點。」

談到印象最深的打者，林柏佑點名林立，「在二軍對到感覺可以很好解決掉打者，昨天一直丟三振不了的感覺，雖然最後滾地球出局，但和二軍差滿多，可以馬上對每顆球做調整。」

有趣畫面在賽後上演，龍將直接在場上上映模仿大賽，學起他的投球動作，林柏佑揭曉是因為對他的右腳踩踏位置感到好奇，「他們看我丟完右腳踩到很旁邊，他們說哇！你怎麼丟的，怎麼可以踩到這裡，看那個土。」

林柏佑 中職 味全龍

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