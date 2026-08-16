聽新聞
0:00 / 0:00
中職／劉俊緯為他自製百安看板、陳禹勳說要列隊 石翔宇：是引退嗎？
味全龍隊石翔宇逼近生涯百安，有來自隊友的自製百安看板相挺，石翔宇笑說，也不知道為何隊友比自己還關注百安，劉俊緯寫好後馬上跟他說百安要拿出去幫他舉，陳禹勳說要列隊，讓他苦笑說：「是要引退嗎？」
今年是石翔宇生涯第11季，昨天把握本季首度先發的機會，第五局滿壘敲二壘打清壘，是他的生涯第99安，有趣畫面來自休息區的鼓譟，劉俊緯手持礦泉水紙箱拆開手寫的「生涯100安」看板。
談到建功打席，石翔宇表示，因為球隊領先，就是大膽進攻，「鎖定他的失投球，積極攻擊。」至於那張百安看板，就是出自劉俊緯之手，「我打第99支，劉俊緯進去寫，他拿出來給我看，說等一下你百安時我要拿出去幫你舉。」
石翔宇笑說，自己知道百安快到了，但抱持順其自然，也不知道為何隊友比自己還關注，「每個隊友都比我還在意，每次看我打，比我還興奮，在那邊一直喊，我想說你們怎麼會比我還關注這個。」昨天那張看板一出，「球迷都以為我百安，結果去查維基發現還沒。」
現年29歲的石翔宇，2015年南英商工畢業後就投入選秀，由義大犀牛隊第十輪挑選，隔年在「義大末年」出賽13場，與高國麟、李宗賢為僅存3位生涯曾於義大犀牛一軍出賽過的現役野手。
石翔宇也笑說，自己幾個月前也剛好想到這件事，有算了一下，發現披過紫色球衣的人已經不多，「我知道還有宗賢、國麟，時間真的過得很快。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。