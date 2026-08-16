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中職／劉俊緯為他自製百安看板、陳禹勳說要列隊 石翔宇：是引退嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊石翔宇逼近生涯百安，隊友為他自製百安看板。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊石翔宇逼近生涯百安，隊友為他自製百安看板。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊石翔宇逼近生涯百安，有來自隊友的自製百安看板相挺，石翔宇笑說，也不知道為何隊友比自己還關注百安，劉俊緯寫好後馬上跟他說百安要拿出去幫他舉，陳禹勳說要列隊，讓他苦笑說：「是要引退嗎？」

今年是石翔宇生涯第11季，昨天把握本季首度先發的機會，第五局滿壘敲二壘打清壘，是他的生涯第99安，有趣畫面來自休息區的鼓譟，劉俊緯手持礦泉水紙箱拆開手寫的「生涯100安」看板。

談到建功打席，石翔宇表示，因為球隊領先，就是大膽進攻，「鎖定他的失投球，積極攻擊。」至於那張百安看板，就是出自劉俊緯之手，「我打第99支，劉俊緯進去寫，他拿出來給我看，說等一下你百安時我要拿出去幫你舉。」

石翔宇笑說，自己知道百安快到了，但抱持順其自然，也不知道為何隊友比自己還關注，「每個隊友都比我還在意，每次看我打，比我還興奮，在那邊一直喊，我想說你們怎麼會比我還關注這個。」昨天那張看板一出，「球迷都以為我百安，結果去查維基發現還沒。」

現年29歲的石翔宇，2015年南英商工畢業後就投入選秀，由義大犀牛隊第十輪挑選，隔年在「義大末年」出賽13場，與高國麟、李宗賢為僅存3位生涯曾於義大犀牛一軍出賽過的現役野手。

石翔宇也笑說，自己幾個月前也剛好想到這件事，有算了一下，發現披過紫色球衣的人已經不多，「我知道還有宗賢、國麟，時間真的過得很快。」

陳禹勳 中職 礦泉水

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