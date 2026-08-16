中職／吉力吉撈爭議滿貫轟 曾豪駒接受判決：裁判果斷說有看到

吉力吉撈．鞏冠化身「折射系砲手」，繼2024年8月11日新莊棒球場改判滿貫砲，昨天再於台北大巨蛋敲出備受討論的滿貫轟，對手樂天桃猿隊總教練曾豪駒還原昨天裁判給予的說明，「裁判是很果斷講他有看到經過標竿上面，所以這部分，我們還是得要接受。」

龍隊昨天以9：3擊敗猿隊，首局就靠吉力吉撈的滿貫砲打下優勢，而他打向左外野標竿附近出牆，裁判判決界內，重播畫面顯示小白球全程未消失在標竿後方，是否擦到標竿改變方向引起許多討論，而裁判看過畫面後維持原判，曾豪駒雖一度上場了解狀況，但並未太多爭執即接受。

曾豪駒表示，昨天這球滿靠近標竿，上去是希望裁判透過審視權去看，看完後維持原判，「我上去是問狀況是怎樣？是很清楚嗎？裁判是很果斷講他有看到經過標竿上面，所以這部分，我們還是得要接受。」

被問到為何迅速接受裁判說法，曾豪駒直言：「答案出來後，我們就是接受，這已經是審視過後的結果，不接受會改嗎？」他也坦言，關鍵還是在自己身上，「最終還是要回到自己身上，有沒有把握對方給我們的機會，我們沒有把握，就是我們要去進步的地方。」

曾豪駒指出，光看畫面，大家會覺得有界外的可能，但攝影機並非直線、會有角度問題，「最終就是尊重裁判最後判決。」

吉力吉撈已非首度敲爭議滿貫轟，兩年前8月11日在新莊棒球場掃向中外野全壘打牆，先是打在黃線上高高彈起後落下，落點依然在黃線上，再一彈回到場內，而這球經過重播輔助判決卻是一發滿貫轟，賽務部解釋重播檢視看到球打在黃線後彈起，還有一個反折，接著才是打在第二次打在黃線，代表還有打到外野階梯。

時任悍將教頭的陳金鋒為此氣炸，吵到驅逐出場，時任領隊的林華韋賽後也出面表達球團立場，認為判決「違反物理性」，將向聯盟提出抗議，聯盟也在當天深夜公布懲處，強調應以畫面為本，經驗與推論只能作為輔助，不應作為改判根據。