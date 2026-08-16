中職／桃猿打線變陣雙洋砲連線 延後集合時間有考量

樂天桃猿隊雙洋砲先發陣型變陣，洋砲道威聖、威克分扛第三棒、第四棒連線，總教練曾豪駒表示，用意是希望創造更好串聯。

猿隊昨天安排威克打第三棒、道威聖第五棒，第四棒為41歲老將林智平，而威克5打席、道威聖4打席不曾於同一局上場過，雙洋砲打線並未發揮效益。

猿隊今天直接讓兩人棒次相連，曾豪駒表示，「稍微微調，希望創造更好的串聯效果。」談到昨天比賽，他坦言有些落差，「安打比對方多，但沒有做好串連，最可惜是第二局的滿壘沒有得分，必須要再去修正，當時最需要分數的轉換，有分數進來，差距就不會那麼大。」

猿隊前兩場都輸給味全龍隊，今天要避免遭到橫掃，此役延後集合時間、未進行賽前練習，由選手自主訓練，曾豪駒表示，因為今天比賽較早，所以讓選手能獲得更多休息時間，讓他們比較自由安排練習。