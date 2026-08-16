棒球／健行小牛遺憾化動力 台中二中猛牛奪冠軍金盃

台中健行小牛社區棒球隊3年前在全國社區大賽止步8強，高中最後的夏天，小將們再集結組隊「台中二中猛牛」，將遺憾化為動力，在全國社區學齡棒球大賽邁向冠軍之路。

洪智珽、李哲宇、賀錫飛、陳崎睿等一行人來自健行小牛社區棒球隊，3年前他們曾參加全國社區棒球大賽。洪智珽回憶，當時9局下他代打敲出安打站上一壘，形成一、二壘有人局面，但後續未能再推進壘包，終場以1比2惜敗，止步8強。

國中畢業後，健行小牛球員們分散在各校的棒球隊中。今年夏天健行小牛球員準備上大學，不知未來是否繼續打球，他們抱持著「最後一次一起打球」的信念，6月集結各校的健行小牛們，並找來其他球員組成「台中二中猛牛」。

教練鄭肇豪表示，「台中二中猛牛」以台中二中學生為主體，和台中一中、台中高工、興大附中等學生組隊，隊上一半以上都是健行小牛球員。在台南市全國社區學齡棒球大賽中，小將們將過往遺憾轉化為動力，預賽取得分組第1晉級。

爭奪金盃的冠軍賽，鄭肇豪指出，首局就陷入困境，比數0比4落後，球員一棒接一棒展現韌性，休息區的人不斷為場上球員加油，成功逆轉奪冠。

來自健行小牛棒球隊的（後排左起）李哲宇、陳崎睿、洪智珽、賀錫飛，3年前止步8強，高中最後夏天，他們重新集結並找來（前排左起）王金甲、邱楷程、施又鈞等人組隊台中二中猛牛，在全國社區學齡棒球大賽U18組別中，摘下冠軍金盃。圖中央社提供

台中二中棒球隊的王金甲、邱楷程、施又鈞獲邀加入球隊，3人個性活潑是隊上的開心果。「練完球後一起去吃飯」，王金甲走向球場的路上，已開始邀約隊友共進晚餐。

「安打、安打、全壘打！」施又鈞常在場邊帶動加油，他提到，曾有人在網路發文說他的加油聲太吵。洪智珽表示，球隊的氣氛真的很吵，讓來自不同球隊的大家能在短時間內合作無間。

歷經3年訓練，賀錫飛指出，隊友們都變強了。張和綱則回憶3年前比賽，他未能撲下從三壘邊線飛過的那顆球，賽事遭逆轉，此次他奮力守下一樣弧線的球，終於和老隊友們捧起冠軍獎盃。陳崎睿、李哲宇表示，能和這些隊友一起打球，很開心也很滿足。

台中二中猛牛在全國社區學齡棒球大賽U18組，摘下冠軍金盃，隊員們追逐棒球夢也不忘課業，部分球員已考取大學。前排左1家長會副會長蔡岳樺、右1台中二中校長歐靜瑜。圖中央社提供

這群熱愛棒球的小將一邊追逐棒球夢，也不忘兼顧課業成績，有人已考取高雄醫學大學醫學系、政治大學風險管理與保險學系、中興大學電機工程學系等，成為準大學生。

「台中二中猛牛」摘下金盃，冠軍之路寫下完美句點，球員們感謝校方、教練，以及家長會副會長蔡岳樺號召籌備各方資源。後援會家長表示，隊員們克服天氣與過去賽事的遺憾，憑藉團隊合作，打造自己的主場。