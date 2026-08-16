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LLB次青少棒／小將林冠嶔7局完封勝 新明將與美西代表爭冠

中央社／ 台北16日電
桃園市新明國中棒球隊代表台灣參加LLB次青少棒賽，16日在國際組冠軍戰與拉丁美洲區代表交手，林冠嶔7局完封好表現，率隊以6比0搶勝晉級。圖中央社提供
桃園市新明國中棒球隊代表台灣參加LLB次青少棒賽，16日在國際組冠軍戰與拉丁美洲區代表交手，林冠嶔7局完封好表現，率隊以6比0搶勝晉級。圖中央社提供

桃園市新明國中棒球隊代表台灣參加LLB次青少棒賽，今天在國際組冠軍戰與拉丁美洲區代表交手，林冠嶔7局完封好表現，率隊以6比0搶勝晉級，接下來將與美國西區代表爭世界冠軍頭銜。

新明國中棒球隊由總教練黃湋志領軍，在世界少棒聯盟（LLB）亞太區賽事冠軍戰擊敗日本、取得前進美國世界賽資格，世界賽投打穩定發揮，今天在國際組冠軍戰與拉丁美洲區代表（阿魯巴）交手。

新明國中首局就有攻勢，邱唯喆率先擊出安打，馬天恩短打形成內野安打，許永泰也透過短打成功上壘，滿壘局面，陳恩宇選到保送，擠回新明國中第1分，趙奕傑適時擊出安打，一棒送回兩分，首局就取得3比0領先。

新明國中4局攻勢再次串聯，許永泰擊出強勁滾地球，造成對方三壘手發生守備失誤，隨即展現積極跑壘、盜上二壘，松以勒接著擊出安打，形成一、三壘有人局面，余家睿把握機會擊出關鍵二壘安打，一棒送回兩分、擴大領先，陳恩宇短打推進，趙奕傑再度透過戰術執行，成功送回三壘跑者，將比分拉開至6比0。

先發投手林冠嶔展現壓制力，完投7局送出6次三振、1分未失，幫助球隊拿下關鍵勝利；新明下一戰將與美國組冠軍、美國西區代表（加州）爭冠。

世界冠軍 亞太 棒球

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