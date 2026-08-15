中職／延長賽10局上狂攻8分寫紀錄 雄鷹終止6連敗、對戰兄弟5連敗

台鋼雄鷹昨天吞下隊史次長連敗，今天在台中洲際棒球場對上中信兄弟，兩度領先都被追平，雙方鏖戰到延長賽後，雄鷹在10局上狂攻8分，寫下中職採突破僵局制後的新高紀錄，終場雄鷹以11：4打退兄弟，中斷近期6連敗、對戰兄弟5連敗。

兩隊今天在比賽前段上演投手戰，雄鷹直到6局上先突破兄弟本土左投游竣宥，靠藍寅倫的二壘打敲回第1分。但自家洋投坎南在下半局也失分遭追平，兩隊1：1平手再戰。

游竣宥本季第3度先發出賽，主投5.2局寫生涯新高，被敲6支安打，有3次保送，失1分； 坎南則是先發6局，被擊出5支安打，送出5次三振，失1分，兩人皆無關勝敗。

8局上兄弟換上第3任牛棚投手陳琥，雄鷹攻勢再起，魔鷹率先上場敲安打，吳念庭採犧牲觸擊造成兄弟傳球失誤，魔鷹攻回超前分，吳念庭也趁勢攻佔上三壘，林家鋐隨後補上高飛犧牲打追加1分保險分，雄鷹取得3：1領先。

然而下半局雄鷹牛棚又沒守成，陳柏清登板製造一、二壘有人的局面，2出局後被代打的岳政華掃出三壘打清光壘包，兄弟再次把戰局扳平。

兩隊3：3平手進入延長賽，雄鷹打線在10局上打擊展開一輪狂攻，突破僵局制中，由魔鷹的超前二壘打開起攻勢，單局打了12個人次、掃出7支安打，海灌8分大局。

雄鷹在延長賽打下8分，是中職史上在延長賽的單局次高得分紀錄，聯盟紀錄為2018年8月10日，Lamigo桃猿隊在洲際棒球場於第10局攻進9分，苦主同樣是中信兄弟。而中職自2024年採取突破僵局制後，此戰則寫下延長賽單局得分新高。

兄弟牛棚左投呂彥青自第9局登板，續投10局上沒能守成，後援1.1局失6分（4分自責分）吞本季首敗，吳俊偉接手再被敲4安、失2分，最後由魏碩成登板，用2球抓下第3個出局數。儘管兄弟打線在10局下追回1分，也難挽頹勢。