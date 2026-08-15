中職／葉總看鋼龍壞球變多需改善 林柏佑初登板有好評

味全龍隊今天以9：3擊敗樂天桃猿隊，洋投鋼龍雖有一場7局失2分優質先發，但險些在比賽前段就把優勢吐回，總教練葉君璋也直言，鋼龍近幾場的壞球偏多，接下來必須要有改善。

吉力吉撈．鞏冠首局的滿貫砲，為龍隊打下4：0領先，但鋼龍也在二局上就碰到狀況，先被道威聖敲安，再連投2保送，同樣釀成無人出局、滿壘危機，面對宋嘉翔的打席又是2壞球走在前面，投手教練納瓦洛在此時叫出暫停上丘，與鋼龍談話的效果超顯著，他及時連飆3K，讓猿隊1分未得。

鋼龍一路投到第七局，又讓首位打者梁家榮靠保送上壘，宋嘉翔、馬傑森連兩棒安打攻下分數，林政華的滾地球送回第2分，最終以109球完成7局投球，被敲7安打、3保送。

談到鋼龍表現，葉君璋表示，「雖然結果不錯，但今天鋼龍算是辛苦一點，最近幾場壞球的確比較多，他是有球威、球本身不好打，但壞球比較多會投得比較辛苦，雖然最後有解決，不過對他來講，這幾場有這樣的問題，可能還要再稍微改善一下。」

林柏佑九局上生涯初登板，投1局被敲2安打、失1分，葉總給出好評，「雖然有失分，但那是因為差距比較大，有些不算盜壘、讓對方進壘，在這樣的情況下被得分，但整個過程控制能力算是好的。」葉總點出未來課題，加強變化球，會讓他更有優勢，「慢慢在一軍有更多機會和經驗，他會成為不錯的角色。」

味全龍隊投手林柏佑（右）9局上場關門，被打2支安打丟掉1分。記者余承翰／攝影