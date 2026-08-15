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中職／「有一個折射問題不大」 吉力吉撈滿貫砲自己也是看重播才篤定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠1局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠1局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天以9：3擊潰樂天桃猿隊，吉力吉撈．鞏冠首局就以滿貫砲帶來重傷害，這一轟送到左外野標竿附近，他自己也是透過重播畫面才確定是一支全壘打，「它有一個折射，所以問題不大，對我來說。」

猿隊先發投手曾家輝投4局失4分，傷害出現在首局，讓前3位打者都上壘，因2顆觸身球、1安打面臨滿壘危機，耗了10球才辛苦解決朱育賢，還是過不了吉力吉撈這一關，打向左外野標竿附近出牆，判決界內，猿隊提出重播輔助判決仍維持原判，龍隊靠這發滿貫砲先馳得點。

談到這個打席，吉力吉撈表示，鎖定高的球攻擊，目標是高飛犧牲打，「策略有執行到位，不管是不是好球，想辦法打到外野。」是否為全壘打，他自己也不是很篤定，「我是先看是不是界外？嗯？嗯？界內～」，他知道距離一定沒問題，「就是在看球旋的角度，最後也沒看清楚，是看回放才知道。」

吉力吉撈本季3轟都打猿隊，他自己也知道，「我有發現，謝謝桃猿。」此外，這是他生涯第6支滿貫砲，且正好從中職生涯第一年的2021年起一年一支。中職過去紀錄為連5季有滿貫砲，包括張泰山1999到2003年、蔣智賢2015到2019年、朱育賢2016到2020年，吉力吉撈連6季單獨躍居史上第一。

吉力吉撈相隔近兩個月開轟，被問到如何突破乾旱期，他回應：「乾旱期嗎？發現綠洲啊！」得到媒體一面靜默，自己問起「很冷嗎？」

他表示，因為給自己的要求高，又有很多球沒掌握好，過去這段時間試著改變自己心態，球場上輕鬆一點，「有找到一些節奏啦！過去兩個月也不會是白費，持續努力幫助球隊贏球是最重要。」

吉力吉撈 中職 味全龍

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