聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲少棒／中華隊0：3不敵日本 無緣三連霸、隊史第9冠
亞洲少棒錦標賽在中國杭州登場，今晚冠軍戰上演「台日大戰」，中華隊在3局下因守備亂流被攻進分數，加上打線全場僅3安沒能突破對手，終場以0：3不敵日本，無緣三連霸、隊史第9冠，以亞軍作收。
日本隊在爭冠戰排出石井裕翔先發，中華隊雖屢屢有攻勢，但都沒能攻下分數，全場遭兩任投手壓制，僅敲3安遭到完封。石井裕翔先發5局飆7K，上間雄喜則是後援1局守住勝利。
中華隊推出劉晨曦先發抗日，主投2局都能化解危機，力保不失分。3局上中華隊換上第2任投手劉宇威，被敲二壘打後又投出觸身球和四壞球保送，製造滿壘局面退場，林劭接手後，製造三壘滾地球，但因中華隊守備出狀況，日本隊一舉攻下2分。
5局上中華隊的失誤再替對手製造機會，日本隊靠堤三蔵的安打多添1分保險分，終場日本隊就以3：0勝出，繼2016年後再次奪下亞洲少棒錦標賽冠軍。
中華隊此戰單場僅3安，還發生3次守備失誤種下敗因。林劭3打數敲2支安打表現最突出，還登板後援3局、失1分非自責分；劉宇威也敲1安。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。