中職／滿壘0分vs.滿壘9分！桃猿大潰敗 龍隊4連勝龍頭愈坐愈穩

兩支紅軍無人出局攻占滿壘命運大不同，味全龍隊兩次滿壘灌進9分，樂天桃猿隊卻連吞3K慘中「滿壘計」，猿隊首次啟用雙洋砲先發陣型結局是一場潰敗，龍隊9：3贏球推進4連勝，將下半季龍頭位置愈坐愈穩。

猿隊先發投手曾家輝首局讓前3位打者都上壘，因2顆觸身球、1安打面臨滿壘危機，耗了10球才辛苦解決朱育賢，還是過不了吉力吉撈．鞏冠這一關，打向左外野標竿附近出牆，判決界內，猿隊提出重播輔助判決仍維持原判，龍隊靠這發滿貫砲先馳得點。

猿隊並非沒有追擊機會，面對洋投鋼龍，二局上道威聖敲安，再連選2保送，同樣有無人出局、滿壘機會，卻連吞3K收場；第五局再現一出局、二三壘有人，林政華打向中外野，猿隊不敢挑戰郭天信，威克隨後擊出左邊方向平飛球，游擊手張政禹演出彈跳力、滯空力都超驚人的美技跳接，為鋼龍守住巨大危機。

曾家輝以4局失4分收工，舒治浩第五局登板，幾乎複製相同劇本，因2次四死球保送、1安打，龍隊再次出現無人出局、滿壘局面，李凱威安打先送回1分，石翔宇二壘打再清壘，張祐嘉的高飛犧牲打也帶有1分打點，龍隊單局灌進5分，擴大為9：0領先。

猿隊此役啟用雙洋砲先發，威克敲1支一壘打，道威聖敲1支二壘打、1支一壘打，成為零星火力，猿隊直到第七局才靠馬傑森的得點圈安打攻破鴨蛋。

吉力吉撈獲選為單場MVP，首局的全壘打為生涯第6支滿貫砲，且正好從中職生涯第一年的2021年起一年一支，超越張泰山（1999到2003年）、蔣智賢（2015到2019年）、朱育賢（2016到2020年），成為中職史上第一位連6季有滿貫砲的選手。

樂天桃猿隊威克擔任先發第三棒指定打擊，3局上敲出安打。記者余承翰／攝影