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中職／林詔恩6局失1分好投+打線猛敲16安 獅隊12：1棒打悍將

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
陳鏞基單場雙安3打點，在5局下滿壘時敲回致勝一擊。圖／統一獅提供
陳鏞基單場雙安3打點，在5局下滿壘時敲回致勝一擊。圖／統一獅提供

統一獅隊本季對戰富邦悍將隊戰績一面倒，賽前僅拿4勝吞12敗，但今天在台南亞太棒球場扳回一城，林詔恩繳出6局失1分的優質先發，打線則狂揮16支安打，包括陳鏞基關鍵2安敲回3打點，終場以12：1打下勝利，終止近期2連敗。

獅隊22歲左投林詔恩休12天後登板，今天有效壓制悍將打線，僅在首局失1分，之後投完6局用91球，共被揮出4支安打，並演出本季首場「0保送」的比賽。

獅隊打線則用強大火力掩護林詔恩的好投，面對悍將先發洋投魔力藍，2局下陳聖平敲出二壘打先將戰局扳平，5局下靠著2支安打和保送攻佔滿壘，陳鏞基敲出中外野安打送回超前2分，打下勝利打點，潘傑楷的內野安打也追加分數，獅隊取得3：1領先。

獅隊的攻勢在6局下持續加溫，棒打悍將牛棚，全紹凱適時二壘打敲回1分，陳鏞基在滿壘時揮出安打再拿1分，林子豪選到四壞球保送擠回分數，潘傑楷補上2分打點安打，獅隊單局靠3支安打和4次保送打下5分大局，取得9：1的大幅領先。

7局下悍將李吳永勤登板，獅隊保送後再敲2安製造滿壘機會，林子豪選到保送多添1分，潘傑楷揮出個人單場第4支安打，追加2分打點，一舉把比數改寫為12：1。

獅隊打線全場猛揮16支安打平本季最多，潘傑楷單場5支4、貢獻5分打點，張皓崴6打數敲3安打，邱智呈及替補上場的全紹凱都有雙安表現。陳鏞基單場2安3打點，在5局下敲回致勝一擊，獲選單場MVP。林詔恩拿下本季第3勝。

魔力藍此戰僅投4.2局，被掃出9支安打，有2次保送，失4分，承擔本季第7敗。悍將全場共動用6名投手，被敲16支安打，還投出8次保送大崩盤。

林詔恩 中職 陳鏞基

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