中職／空前紀錄誕生！吉力吉撈連6季滿貫砲史上第一人

味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠今天寫下中職史上首見紀錄，首局的滿貫砲，締造生涯連6季有滿貫全壘打紀錄，超越張泰山、蔣智賢、朱育賢共同保持的連5季。

猿隊先發投手曾家輝首局讓前3位打者都上壘，因2顆觸身球、1安打面臨滿壘危機，耗了10球才辛苦解決朱育賢，還是過不了吉力吉撈．鞏冠這一關，打向左外野標竿附近出牆，判決界內，猿隊提出重播輔助判決仍維持原判，龍隊靠這發滿貫砲先馳得點。

吉力吉撈敲出生涯第6支滿貫砲，且正好從中職生涯第一年的2021年起一年一支。

中職過去紀錄為連5季有滿貫砲，包括張泰山1999到2003年、蔣智賢2015到2019年、朱育賢2016到2020年，吉力吉撈連6季單獨躍居史上第一。