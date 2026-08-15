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亞洲少棒／復仇成功！韓國季軍戰奉送中國無安打 獲U12世界盃門票

中央社／ 台北15日電
2026年第12屆亞洲少棒錦標賽15日進行季軍戰，韓國隊（圖）與中國再碰頭、成功復仇，以4比0搶勝、拿下季軍，也取得U12世界盃棒球賽門票。（中國棒球協會提供）中央社
2026年第12屆亞洲少棒錦標賽15日進行季軍戰，韓國隊（圖）與中國再碰頭、成功復仇，以4比0搶勝、拿下季軍，也取得U12世界盃棒球賽門票。（中國棒球協會提供）中央社

亞洲少棒錦標賽季軍戰，韓國再與中國碰頭，也成功復仇，5局上靠著李昇祐3分砲突破僵局，終場以4比0搶勝、拿下季軍，成功取得明年U12世界盃棒球賽參賽門票。

亞洲少棒錦標賽在中國杭州舉行，韓國與中國隊在超級循環賽首戰碰頭，韓國以2比5吞敗，也確定無緣冠軍戰，中國昨天不敵台灣；韓國、中國今天季軍戰再碰頭。

季軍戰比賽前半段形成投手戰，前4局兩隊都沒能拿下分數，5局上韓國隊靠著保送、安打，2人出局後李昇祐（Lee Seungwoo，音譯）敲出3分砲，一棒幫助球隊突破僵局；韓國隊6局上再靠著保送、接連暴投、安打再添1分保險分。

韓國隊先發投手呂夏俊（Yeo Hajun，音譯）展現壓制力，總計投5.2局，沒被敲出安打，投出7次三振，但也投出偏多6次四壞保送，無失分、拿下勝投。

李昇祐今天投打有表現，開轟貢獻3分打點，後援登板抓最後1個出局數，與先發投手合力完成比賽，沒被敲出安打、封鎖中國隊打線。韓國隊奪下季軍，也取得預計明年將在台灣舉辦的U12世界盃棒球賽門票。

韓國 U12 世界盃

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