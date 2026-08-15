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中職／林辰勳出賽激增多嘗試 學習蔣少宏「設圈套」

中央社／ 台北15日電
味全龍隊捕手林辰勳(中)。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手林辰勳(中)。圖／味全龍隊提供

中華職棒味全龍隊捕手林辰勳今年出賽場次激增，更有嘗試空間去成長，他認為自己配球直來直往，需要學習主力捕手蔣少宏「多設圈套」。蔣少宏聽到，一度誤會說：「我哪有？」

龍隊近期因蔣少宏確診，總教練葉君璋早早告訴林辰勳要扛起連續5場先發重任，去年有過經驗的他認為問題不大，但今年穩定在一軍後接到連續蹲捕任務，與去年從二軍上來後才連續先發不同，「這是我沒經歷過的，也是一件很好的事情。」

林辰勳本季出賽數51場，比起去年在一軍35場增加許多。他認為，最大不同是自己有嘗試的空間，「之前出賽數少，會想要短期內取得成功；現在出賽數變多，能夠更勇敢踏出那一步。」

林辰勳以阻殺為例，必須要透過實戰經驗累積、賽後分析，才能有所成長，但過去只有少數幾次機會，難以持續調整，現在能夠透過出賽，確認自己調整的方向是否正確。

今年葉君璋曾給林辰勳一項功課，就是在配球上能與蔣少宏互相「平衡」，原因是林辰勳配球型態比較直接、蔣少宏較多變，葉君璋希望兩人都能向對方學習。

只不過當林辰勳形容蔣少宏會「設個圈套」時，路過的蔣少宏以為是在談個性，立刻反駁澄清，然而，當聽到是談配球時，蔣少宏也點頭承認，「配球的話，這樣可以。」

蔣少宏 味全龍 葉君璋

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