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中職／7月翻身繳好投 艾菩樂談6月低潮：要怪就怪卡特球

中央社／ 台北15日電
桃猿隊洋投艾菩樂。資料照
桃猿隊洋投艾菩樂。資料照

7、8月的洋投艾菩樂（Tyler Eppler），與6月的他判若兩人；在下半季投球表現漸入佳境，中華職棒樂天桃猿隊洋投艾菩樂笑說：「要怪就怪卡特球吧」。

艾菩樂上半季狀況不佳，6月單月防禦率更高達6.06，但7月單月防禦率1.63，8月至今2場出賽合計14局僅失1分非責失。今天賽前接受媒體聯訪時，艾菩樂表示，其實開季肋骨就有些傷勢，一直在處理這個問題，但另一個關鍵是近期沒有再投卡特球。

牛棚教練林英傑曾提醒艾菩樂，點出他很多重傷害來自卡特球，而數據上來看，卡特球被打擊率也確實比較高，因此艾菩樂捨棄這個球種，結果反而投得更好；艾菩樂說：「如果卡特球可以投到位，當然很好，但或許因為投卡特，導致身體有些旋轉。」

艾菩樂改變的時期，剛好猿隊也引進雙洋砲，總教練曾豪駒表示，雙洋砲加入後增加洋將間競爭，彼此都會想要展現出最好一面，同時也會刺激台灣本土打者，讓球隊整體都朝好的方向前進，但目前還不急著抉擇洋將。

卡特 中華職棒 林英傑

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