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拿下七連勝！桃園大溪高中棒球隊闖貝比魯斯16-18U世界賽奪總冠軍

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
大溪高中棒球隊全隊合影慶祝世界賽冠軍。圖／桃園市教育局提供
大溪高中棒球隊全隊合影慶祝世界賽冠軍。圖／桃園市教育局提供

桃園市立大溪高中棒球隊代表「貝比魯斯台灣聯盟」，遠赴美國密蘇里州布蘭森市參加「2026年貝比魯斯聯盟 16-18U 世界棒球錦標賽」。大溪高中小將們憑藉堅韌不拔的意志、高超的攻守技巧與優異的團隊默契，一路過關斬將，最終以締造「七連勝全勝」的完美輝煌戰績，勇奪世界總冠軍

本次2026年貝比魯斯聯盟16-18U青棒世界賽，匯集了自全球各區的頂尖青棒勁旅。大溪高中學生們從預賽首戰起，便展現出極佳的競技狀態與心理素質，無論是在投手丘上的冷靜壓制、守備端的嚴密防線，還是在打擊區上的關鍵發揮，均展現出超越同齡選手的成熟度與拚搏精神。

大溪高中棒球隊持中華奧會會旗合影。圖／桃園市教育局提供
大溪高中棒球隊持中華奧會會旗合影。圖／桃園市教育局提供

代表隊跨越時差與高強度對抗，展現強悍競技實力一路過關斬將，最終在冠軍決戰中一舉登頂。這份榮耀不僅屬於球場上奮力拚搏的每一位優秀球員，更是教練團夜以繼日辛勤指導與戰術布局的結晶，向世界展示了臺灣基層棒球紮實且強大的訓練成果。

大溪高中表示，跨國遠征海外參賽絕非易事，球隊此次能夠順利成行並在國際舞台上發光發熱，由衷感謝各界熱心人士與機構的鼎力相助。

桃園市長張善政也在FB粉專的限時動態，恭賀球隊拿下冠軍。桃園市教育局表示，這座世界冠軍不僅代表著大溪高中棒球隊在國際競技賽事上的極致榮耀，更為這群年輕學子留下了人生中極其寶貴的回憶與經驗。透過與世界各國頂尖選手的交流對抗，球員們不僅拓展了國際視野，也在高壓的比賽中完成了心態與技術的雙重蛻變。

大溪高中棒球隊教練與球員高舉世界賽冠軍獎盃。圖／桃園市教育局提供
大溪高中棒球隊教練與球員高舉世界賽冠軍獎盃。圖／桃園市教育局提供

棒球 冠軍 桃園

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