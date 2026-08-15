日職／孫易磊中繼1局送2K飆156公里奪中繼成功 宋家豪0.2局挨3安

日職目前共有2名台將在一軍拚戰，兩人今天同日後援登板，北海道日本火腿鬥士隊孫易磊面對歐力士隊，中繼1局無失分，飆速156公里，再奪中繼成功；樂天金鷲隊宋家豪則是對軟銀隊中繼0.2局失2分非自責分。

火腿今天客場出戰歐力士，前6局打完取得5：2領先，台灣投手孫易磊在第7局被換上場中繼，先三振山中稜真，接著讓來田涼斗擊出右外野飛球出局，和麥谷祐介纏鬥7球後再飆三振，投出3上3下。

孫易磊投1局用14球完成任務，面對3名打者送出2K，沒有被擊出安打，也沒失分，最快球速達156公里，拿下本季第3次中繼成功，8月連4場出賽無失分，防禦率下調至2.60。

孫易磊退場後，火腿在8局上展開一輪猛攻，單局打了10個人次灌進6分大局，將比數拉開為11：2，最終也以12：4收下勝利。

宋家豪。資料照

樂天金鷲宋家豪則是在昨天重新被登錄一軍，並在今天對上軟銀之戰中繼出賽，8局下球隊6：2領先的局面下，接替先發7局失2分的左投早川隆久登板。

宋家豪上場後先解決軟銀前兩棒正木智也及周東佑京，接著被柳田悠岐、近藤健介、栗原陵矢連續3棒敲安打加上隊友守備失誤，失2分，讓比數形成2分差，之後就被換下場由九谷瑠接替，替他抓下該局第3個出局數。

宋家豪相隔近2個月在一軍登板，留下0.2局失2分（非自責分）的成績，面對5名打者被敲3安，最快球速達149公里。最終樂天仍守住領先優勢，以6：4拿下勝利。